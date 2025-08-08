Hombre cae a zanja de drenaje en el centro de Huauchinango

Abelardo Domínguez

La mañana de este jueves se registró un incidente en la calle Corregidora, en pleno centro de Huauchinango, donde un hombre cayó a una de las ollas del drenaje que se encuentran en rehabilitación. Aunque versiones extraoficiales señalan que el afectado caminaba bajo los efectos del alcohol, el suceso pone en evidencia una preocupante omisión de seguridad por parte de la empresa constructora encargada de la obra.

En el sitio no se observan estructuras o barreras físicas adecuadas para impedir el paso peatonal ni advertir del peligro inminente. En su lugar, solo se habían colocado cintas plásticas comúnmente conocidas como “lazitos” y una malla ligera de plástico de color naranja, insuficientes para garantizar la integridad de quienes transitan por la zona.

Vecinos y comerciantes señalaron que la obra todo el tiempo representó un riesgo latente, no solo para personas en estado inconveniente, sino para cualquier peatón que, por descuido o por la falta de señalización adecuada, podría sufrir un accidente similar.