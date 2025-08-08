Juventud y sordera: el alto precio de los hábitos de entretenimiento actuales

Staff/RG

La OMS alerta que 1.1 mil millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva por exposición frecuente a ruidos extremos.

El 31% de los jóvenes entre 18 y 24 años nunca se ha hecho una prueba auditiva: MED-EL

Ciudad de México, agosto de 2025.- MED-EL, líder en soluciones auditivas, indica que los adolescentes y adultos jóvenes están cada vez más expuestos a sonidos de alta intensidad, provenientes de conciertos, festivales, cines, videojuegos y, especialmente, del uso prolongado de auriculares. Estos niveles de volumen superan los límites seguros para la audición, considerando que una conversación habitual alcanza los 60 decibelios (dB), mientras que un concierto puede llegar hasta los 140 dB. Esta tendencia, impulsada por hábitos cotidianos y la falta de información, está provocando que personas menores de 35 años comienzan a sufrir daños auditivos irreversibles.

Además, el uso prolongado de dispositivos, como teléfonos inteligentes y reproductores de audio, ha normalizado la escucha de música a intensidades sonoras que superan los 90 decibeles, cuando el umbral seguro recomendado es de 85 dB. Exponerse a niveles iguales o superiores durante períodos prolongados o repetitivos puede causar daños irreversibles. A pesar de ello, muchos jóvenes subestiman las consecuencias.

Según un estudio realizado por MED-EL, el 31% de las personas entre 18 a 24 años nunca se han sometido a una prueba de audición. Esta cifra revela la falta de conciencia sobre la importancia del cuidado auditivo. La despreocupación y el desconocimiento generalizados hacen que esta población sea especialmente vulnerable a la hipoacusia, una condición que afecta la capacidad de oír, el bienestar emocional, la inclusión social y el rendimiento académico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 1.1 mil millones de jóvenes de entre 12 y 35 años están en riesgo de sufrir hipoacusia debido a prácticas auditivas no seguras. La cifra es alarmante y exige una acción inmediata, tanto por parte de los sistemas de salud como de la sociedad en general, para concientizar sobre la gravedad de este problema.

“Es fundamental que los jóvenes comprendan que la hipoacusia no es un padecimiento exclusivo de los adultos mayores; puede afectar a personas de cualquier edad por diversas causas. Estamos expuestos diariamente a fuentes de ruido que, aunque parecen inofensivas, pueden provocar un deterioro irreversible en nuestro sistema auditivo, ya sea a corto o largo plazo. Una vez identificado el tipo de pérdida auditiva, existen soluciones personalizadas, como audífonos o implantes cocleares de origen austriaco, que pueden mejorar o incluso recuperar la audición, según el diagnóstico de cada paciente”, destaca Dulce María García Jacuinde, Médico audiología y de soporte clínico en MED-EL México.

El estilo de vida de los jóvenes, que incluye la asistencia frecuente a conciertos, antros, eventos deportivos en estadios y festivales, se ha convertido en un riesgo auditivo constante. Muchas de estas actividades se desarrollan en entornos con niveles de sonido excesivos, sin ninguna protección auditiva y con una normalización peligrosa del ruido fuerte como parte del entretenimiento.

MED-EL menciona algunos síntomas comunes que pueden identificar una disminución en la audición:

Solicitar constantemente que repitan palabras o frases

Dolores de cabeza

Zumbido en uno o en ambos oídos (tinitus)

Náuseas

Secreción o sangrado

Hipersensibilidad a los sonidos

No escuchar conversaciones comunes, ya sea en el aula de clases o en un grupo de amigos

Secreción

El daño auditivo en jóvenes tiene consecuencias profundas, limita la capacidad de comunicarse y aprender, así como también puede aislar emocionalmente a quienes lo padecen. Niños y adolescentes con problemas auditivos no diagnosticados o tratados a tiempo pueden experimentar dificultades para integrarse socialmente o desarrollar todo su potencial académico.

La especialista Dulce María García destaca la relevancia de realizar revisiones periódicas en personas expuestas con frecuencia a altos niveles de ruido. “Este tipo de evaluaciones permite identificar posibles daños a tiempo y aplicar las soluciones más adecuadas según cada caso. Agregó que los implantes cocleares pueden ayudar a restaurar la audición de las personas con hipoacusia neurosensorial de severa a profunda”.

