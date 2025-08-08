Cirugía reproductiva, una opción para lograr un embarazo de forma natural y restaurar la salud ginecológica

Staff/RG

Se debe analizar detalladamente quienes pueden ser candidatas

Alteraciones anatómicas se pueden corregir quirúrgicamente

Tienen impacto positivo en fertilidad y calidad de vida de las pacientes

Generalmente se piensa que existen pocas opciones para tratar la infertilidad; no obstante, existen múltiples alternativas como la cirugía reproductiva que puede marcar la diferencia para ser padres y lograr un embarazo de forma natural.

Así lo expuso la doctora Cintia Mejía García, quien detalló que la cirugía reproductiva puede ser la llave que abre el camino hacia un embarazo, para la cual se debe analizar detalladamente quienes pueden ser candidatas, por ejemplo, si se tiene una obstrucción o daño en las trompas de Falopio.

Otros casos donde se puede realizar el procedimiento son cuando hay infecciones pélvicas, endometriosis o una ligadura tubaria previa, porque muchas mujeres presentan trompas bloqueadas y se recurre a la recanalización tubaria o la laparoscopia reconstructiva que permiten restaurar el paso natural del óvulo.

Mejía García agregó que también es una opción cuando se la paciente presenta miomas uterinos, los cuales se ubican dentro o cerca de la cavidad uterina por lo que pueden impedir que el embrión se implante, ante lo cual la miomectomía quirúrgica elimina dichos obstáculos para devolver al útero su capacidad receptiva.

“La cirugía reproductiva no solo busca lograr el embarazo, sino también restaurar la salud ginecológica de la mujer. El impacto positivo se refleja no solo en los resultados, sino en su calidad de vida”, destacó la ginecóloga y especialista en Biología de la Reproducción Humana.

La también directora del Programa de Donación y Preservación de la Fertilidad de Red Crea Fertilidad, apuntó que la endometriosis; es decir, cuando el tejido del endometrio crece fuera del útero, también en viable la cirugía reproductiva, toda vez que esos tejidos pueden provocar adherencias, inflamación y distorsión anatómica. “La cirugía laparoscópica permite remover esos focos y mejorar drásticamente las tasas de concepción”.

Entre los casos que la doctora Cintia Mejía destacó, también están cuando se presentan alteraciones en la cavidad uterina que son pacientes con pólipos, tabiques uterinos o adherencias conocidas como Síndrome de Asherman, quienes pueden beneficiarse de una histeroscopia quirúrgica, que corrige la forma interna del útero y permite una mejor implantación embrionaria.

Finalmente, la médica certificada por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia (COMEGO), dijo que otra opción es cuando una mujer ha tenido abortos recurrentes o fallos de implantación que son experiencias dolorosas porque hay alteraciones anatómicas que, no obstante, se pueden corregir quirúrgicamente.

“La evaluación experta permite detectar causas ocultas y dar una solución efectiva”, destacó la doctora Mejía, quien recordó que la infertilidad se define como la incapacidad de una pareja para lograr un embarazo después de un año de relaciones sexuales regulares sin protección, por lo que se deben revisar los posibles por factores tanto femeninos como masculinos, o si existe una combinación de ambos, concluyó.