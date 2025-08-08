Se produjeron 309 453 vehículos ligeros en México y se exportaron 289 598, en julio de 2025

Staff/RG
El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) brinda la información de la venta, producción y exportación de vehículos ligeros en nuestro país.
Durante el periodo enero a julio de 2025, se produjeron 2 316 173 unidades, lo que representó una variación de 0.7 %, respecto al mismo lapso de 2024. Durante el periodo citado, los camiones ligeros representaron 77.1 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles.
En el periodo enero a julio de 2025 se exportaron 1 955 782 unidades, lo que representó una variación de -1.4 %, respecto al mismo lapso de 2024. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 79.3 %
You may also like
-
La inflación anual fue de 3.51%, en julio de 2025
-
Aumentó 3.77% el INPP total, en julio de 2025, a tasa anual
-
“Desconocemos acuerdo con El Mayo“
-
Puebla, entre los estados del país con mayor población indígena:
-
Sheinbaum expone a ministros de Canadá afectaciones de mineras canadienses; buscan ampliar comercio directo