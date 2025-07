Cuidado con los productos sin registro sanitario: Secretaría de Salud

Erika Méndez

La secretaría de Salud emitió una alerta sobre los productos sin registro sanitario, pues usarlos genera riesgo.

En el marco de la tercera semana nacional contra riesgos sanitarios 2025, pidió a la población no arriesgarse, pues, si no está regulado, no saben qué están usando o qué contienen.

Detalló que dichos productos no cuentan con estudios que garanticen calidad, seguridad, ni eficacia, pueden estar contaminados o mal formulados, causar reacciones adversas o no tener efecto terapéutico alguno.