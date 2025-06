FÚTBOL TOTAL

Todo parece indicar que Hirving Chucky Lozano y dos jugadores más estarían vetados por Javier Aguirre en la Selección Mexicana al menos mientras dure el proceso del ‘Vasco’. La Copa del Mundo 2026 para el Tricolor podría empezar a vislumbrar algunos elementos que ya no tienen cabida dentro del camino.

Aunque el cuadro Azteca se mantiene dentro de la Copa Oro de la Concacaf 2025, la realidad es que Javier Aguirre tiene claro los jugadores que ya no va a tener contemplados. Sobre todo porque no le ha gustado las actitudes que han tenido y esto sería el principal detonante para dejarlos fuera.

“Es difícil, he hablado con hasta tres jugadores para invitarlos, noto que no quieren venir y les doy gracias (dándoles la bendición con la mano), no podemos esperar, a la selección hay que venir con ganas y con fuerza”, declaró el ‘Vasco’ en conferencia de prensa. lo que ha abierto la puerta para las especulaciones.

Desde la cadena FOX Sports México han señalado a los tres nombres a los que se ha referido Javier Aguirre. Establecen que se trata de Richard Ledezma, nuevo jugador de Chivas; Luka Romero y Chucky Lozano quienes ya no estarían siendo contemplados en lo que resta del proceso del Tricolor.

Se quedan fuera del Tricolor

Es así que sería Chucky Lozano y dos más, vetados por Javier Aguirre en la Selección Mexicana. En este caso Tanto Ledezma como Romero ya no serían parte de los jugadores que piensen en convocar dentro del cuadro azteca. Con lo que pierden toda oportunidad de ester en el Mundial 2026.

“Yo tengo confirmados dos, uno es Richard Ledezma. El que acaba de firmar con el equipo del Guadalajara que recibió hace poco su pasaporte, hablaron con él y tenía todavía sus dudas. Entonces eso no gustó”, comenzó diciendo Carlos Rodrigo Hernández en la cadena televisiva.

“Otra vez quisieron buscar a Luka Romero cuando llega a Cruz Azul. Se le ha rogado desde que tiene catorce años para que llegue a la Selección. Otra vez volvió a dudar, otra vez volvió a decir que no estaba convencido. Decidieron que no va a volver a tener otra invitación”; estableció.

“El Chucky Lozano por todas las circunstancias, por todo lo que pasó en Copa América. Aunque haya hablado con Javier Aguirre, la actitud que tuvo aunque la cambio ya no fue el mismo Chucky que habíamos conocido”, aseveró la misma fuente.