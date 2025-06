Desde el León de James Rodríguez se burlan de América tras no clasificar al Mundial de Clubes 2025

Jesús Martínez Murguía, presidente de León, no desaprovechó la oportunidad de burlarse de América por caer ante LAFC y dejar ir el Mundialito

Juan Futbol.com

Como ya lo había hecho antes de que iniciara el partido entre América y LAFC, Jesús Martínez Murguía, presidente del club León de James Rodríguez, no dejó pasar el “fracaso“ de las Águilas. Esto, al no clasificar al Mundial de Clubes 2025 y se burló en redes sociales con una fotografía que dio mucho de qué hablar.

Así fue la burla de Jesús Martínez Murguía, presidente de León, al América

Como te lo habíamos contado en Juanfutbol, Jesús Martínez Murguía había posteado en redes sociales una imagen en la que dejaba claro que apoyaba al LAFC en este partido. Y el contexto sería obviamente porque Grupo Pachuca considera que FIFA le quitó el lugar a León para dárselo al América.

Por ello, no dudó en calentar las redes previo al encuentro. Y tras el resultado desfavorable para las Águilas, el presidente del club León de James Rodríguez no desaprovechó la oportunidad de burlarse de la derrota del América. Un gesto que no pasó desapercibido para los aficionados emplumados.

En su perfil de X, Jesús Martínez Murguía compartió una fotografía en la que aparece posando con el actor de Hollywood Will Ferrell. Quien sostiene una camiseta de la Fiera, mientras que el directivo mexicano tiene sus manos un banderín de LAFC. Y la Imagen fue acompañada con la leyenda “nueva foto de perfil”.

Ese fue todo el gesto del presidente del conjunto Esmeralda, pero levantó revuelo en redes sociales entre sus seguidores y los fans del América. Los segundos recordaron que no por eso León iba a ir al Mundial de Clubes. Y otros siguieron la burla al América.