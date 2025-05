Explosión en fiesta patronal de Nicolás Bravo provocó un muerto y varios heridos

Sadit González

Explosión de pirotecnia dejó una persona sin vida y varios lesionados en Nicolás Bravo.

Una persona sin vida y varias lesionadas dejó una explosión de pirotecnia durante la feria patronal de Nicolás Bravo.

Uno de los heridos de gravedad fue canalizado en camioneta particular a la junta auxiliar de Azumbilla, donde fue internado en una clínica particular; sin embargo, no pudieron salvarle la vida.

Varios lesionados más fueron auxiliados por paramedicos y llevados a un nosocomio en Tehuacán, Azumbilla y se reportan estables.