Trabajadores sindicalizados al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y OD piden cuentas claras a su secretario

Staff/RG

Virginia Socorro Meza Cruz, toma la voz para hacer un llamado al secretario general del Sindicato, Jhovani Oliver Gallo respecto a la respuesta de los incrementos salariales pendientes de los años del 2021 al 2023, ya que a la fecha no se ha recibido información alguna a la base trabajadora.

Al respecto Meza Cruz indicó que ha sido señalada como responsable directa de que no se haya otorgado el incremento salarial correspondiente al año 2021, por lo cual decidió aclarar este tema frente a medios de comunicación y opinión pública. “…Reitero que esa acusación es falsa, ya que el comité ejecutivo que encabecé, presentó en tiempo y forma ante el entonces gobernador en turno, el pliego petitorio con la solicitud del incremento salarial y de la correspondiente revisión de las condiciones generales de trabajo. La respuesta fue negativa en todas las ocasiones por parte de la Administración Estatal.” Ahondó que, a pesar de la insistencia hasta el final de su periodo frente al Sindicato en 2021, no obtuvo respuesta o negociación sobre el incremento salarial y de las prestaciones del entonces gobernador.

Dijo que los cuestionamientos que pronuncia no son de índole personal, ya que muchos trabajadores y trabajadoras se han acercado a ella debido a que no encuentran respuesta. Se une al reclamo de la base para exigirle al secretario general los incrementos salariales pendientes, porque el término vence en agosto del 2025.

Para finalizar con indignación señaló que no se les ha informado el destino que tuvieron sus cuotas de 3 años, las cuales ascienden a 13 millones de pesos y exige respuesta del secretario Jhovani para la base trabajadora.

A la par lanzó el cuestionamiento de la indefensión a sus compañeros del Poder Judicial por los cambios que les están haciendo los Jueces y Magistrados de manera arbitraria, así como el otorgamiento de las plazas de base a personas que no se las han ganado.

A la convocatoria asistió personal de varios puntos del estado, como Tehuacán, Atlixco e Izúcar de Matamoros, los cuales reiteran el dicho de Virginia Meza y con enojo señalan no tener información de parte del secretario actual, ni por medio de asamblea, oficio o comunicado alguno.