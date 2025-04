Arap Bethke platica de Roberto Roldán, a quien interpreta en “Juegos de amor y poder”

El talentoso actor da vida al “fiscal furia”, personaje que retrata de manera magnificente el tipo de autoridades de la justicia que con su trabajo son gran ejemplo para el sistema y la sociedad.

Por Mino D’Blanc

El talentoso y reconocido actor Arap Bethke protagoniza la exitosa telenovela “Juegos de amor y poder”, producida por Carlos Bardasano y escrita por la experimentada Ximena Suárez y Julián Aguilar y que se transmite de lunes a viernes en el horario estelar de las 21:30 horas por “las estrellas”.

Cabe mencionar que desde el estreno de la misma, se ha convertido en una de las favoritas del público televidente, no solo en la república mexicana, sino en los Estados Unidos y en todos los países de Latinoamérica a donde se transmite.

Arap Bethke da vida a Roberto Roldán “el capitán furia”, un personaje que retrata de manera magnificente el tipo de autoridades de la justicia que realmente debería haber por su profesionalismo, su sensibilidad y porque no se dejan corromper por nadie, ni por nada.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision.

MD’B: Te persiguen mucho este tipo de personajes y lo haces muy bien.

AB: Me gustan mucho los personajes porque me encanta el género del thriller policiaco y dar vida a estos personajes para mí es un gusto, es un honor, porque como te digo, es un género que a mí me gusta mucho.

MD’B: Después de tantos personajes que has interpretado de este tipo, ¿qué le aprendes al ya famoso Roberto Roldán “El Fiscal Furia”?

AB: Todos los personajes traen un aprendizaje. En este caso en particular, es un homenaje a la gente que realmente está allá afuera rifándose el pellejo todos los días porque se cumpla la ley, porque se haga justicia, porque se hagan las cosas bien. Pero también el poder compartir con un grupo de trabajo de compañeras y compañeros tan increíbles, tan diversos, pero con un amor tan grande por lo que hacen.

MD’B: ¿Cómo fue el proceso de creación de Roberto Roldán, tu personaje en este melodrama?

AB: Tuvimos la posibilidad de hacer mucho trabajo de mesa, que Carlos Bardasano siempre favorece eso, entonces lo hicimos mucho de la mano de los directores, nos fuimos conociendo mucho los actores y eso nos dio la posibilidad de llegar muy bien preparados al set.

MD’B: ¿En qué te pareces y en qué no te pareces a él?

AB: Yo me parezco en el tema de que se hagan las cosas bien, de hablar con la verdad, de que sean las cosas justas. No me parezco en que Roberto Roldán es muy cascarrabias y yo no soy tan así.

MD’B: ¿Qué le aprendes?

AB: Le aprendo a hacer las cosas con justicia, a perseguir furiosamente la justicia y la verdad; eso es algo con lo que me quedo y se agradece siempre.

MD’B: Por la forma en que es tratada la historia, la esencia de la misma y el obvio paralelismo de los personajes en relación a lo que vivimos en la realidad, no solamente en México sino a nivel mundial, ¿crees que sea una telenovela aleccionadora para la gente que maneja los sistemas políticos?

AB: Más que aleccionadora queremos entretener a la gente. Yo creo que el tema central de esta historia es la familia, las lealtades dentro de la misma y la traición, que eso puede llegar a abrirle los ojos a la gente acerca del poder, lo que sucede detrás del poder, quién mueve los hilos, cómo estas familias poderosas manejan las cosas, es una cuestión que ya el público tendrá que decidir, pero sí tenemos una historia en donde todos los personajes se van enfrentando a decisiones todo el tiempo y eso es una de las cosas que más me gustan de este proyecto porque los personajes se ven en encrucijadas y generalmente toman malas decisiones y entonces las malas decisiones como bien dicen, hacen buenas historias y “Juegos de amor y poder” es una gran historia.

MD’B: No solamente en México, sino también en Estados Unidos le ha ido muy bien a esta telenovela, pese a lo que se está viviendo con los migrantes latinos.

AB: “Juegos de amor y poder” llegó en un gran momento porque tanto en México como en Estados Unidos como en toda Latinoamérica en donde eventualmente se ve esta historia son temáticas que hoy en día están más vigentes que nunca. El tema de la familia es cada vez más importante, pero también el tema del poder, el tema de la corrupción, el tema de los engaños; todos estos temas que cada día están más vigentes, entonces llega en un gran momento esta historia.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “Juegos de amor y poder”?

AB: La tienen que ver porque es una historia que los va a sorprender cada noche. Todas las noches va cambiando, va avanzando. Es una historia muy dinámica que desde el primer capítulo comenzó con una bomba que detonó toda esta trama. Tenemos grandes personajes, increíbles actores y valores de producción que los van a dejar muy sorprendidos.

MD’B: ¿Qué más viene en tu vida este año?

AB: Pues ahorita desear que la gente vea este proyecto, así que echarle toda la carne al asador para que el público se enganche con “Juegos de amor y poder”.