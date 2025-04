Sony World Photography Awards anuncia a los ganadores Globales de 2025

Staff/RG

Los ganadores de los Sony World Photography Awards 2025 se anunciaron esta noche en una ceremonia de gala especial en Londres

Zed Nelson recibió el prestigioso título de Fotógrafo del año

Susan Meiselas obtuvo el galardón Outstanding Contribution to Photography (Contribución destacada a la fotografía) 2025

Además, se anunciaron los diez ganadores de la categoría Profesional

La exhibición se realizará en la Somerset House de Londres del 17 de abril al 5 de mayo

Los Sony World Photography Awards anunciaron hoy los ganadores de su 18.a edición en una ceremonia de gala especial en Londres, a la que asistieron figuras líderes de la industria para homenajear a los ganadores de este año y sus trabajos.

El prestigioso título de Fotógrafo del año 2025 se otorgó al aclamado fotógrafo británico Zed Nelson por la serie The Anthropocene Illusion. Nelson recibirá USD 25 000 en efectivo, equipos de imagen digital de Sony y la oportunidad de presentar una serie de trabajos adicional en la exhibición de los Sony World Photography Awards 2026.

Desde hace más de dos décadas, los Premios se han vuelto un momento anual que marca el descubrimiento y la celebración de la fotografía contemporánea. Cada año, los Premios rinden homenaje a las historias e imágenes que dan forma a nuestro lenguaje visual y capturan la imaginación para ofrecer una perspectiva global de este medio en constante evolución. La exhibición de los Sony World Photography Awards 2025 se llevará a cabo del 17 de abril al 5 de mayo en la Somerset House de Londres, donde se presentarán más de 300 imágenes impresas y cientos de imágenes en formato digital. Además, se realizará una exposición especial de Susan Meiselas.

FOTÓGRAFO DEL AÑO

The Anthropocene Illusion es un proyecto documental a largo plazo, que abarca seis años y cuatro continentes, y explora la relación profundamente quebrada entre los humanos y el mundo natural. El proyecto utiliza el concepto del “Antropoceno”, término que representa la actual era geológica de la Tierra, caracterizada por la influencia dominante de los humanos en el medio ambiente. La serie de Nelson se centra en la respuesta de la humanidad ante su impacto en el planeta. El proyecto observa los espacios artificiales creados por el ser humano como un medio de “experimentar” la naturaleza e interactuar con ella, desde parques de safari, reservas naturales y resorts hasta museos de historia natural, zoológicos y ciudades verdes. Nelson utiliza estas construcciones como un lente a través del cual explorar la disonancia entre el deseo humano de mantener la conexión con la naturaleza y la continua destrucción del medio ambiente causada por la actividad humana.

GANADORES DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL

Las series ganadoras de la competencia Profesional 2025 han sido elegidas por un panel de jurados expertos. Cada uno de los fotógrafos ganadores muestra un relato de enfoque original y una excepcional habilidad técnica.

Como parte del premio de este año y por primera vez, se invitó a los ganadores de la categoría Profesional a asistir a Insights, un día de sesiones especializadas con expertos de la industria que se realizó en Londres. Provenientes de espacios de fotografía comercial e institucional líderes, los oradores expertos ofrecieron sus conocimientos sobre las formas de continuar expandiendo sus plataformas y aumentar su alcance. Además, todos los ganadores de la categoría recibirán equipos de imagen digital de Sony. Para obtener más información sobre los ganadores y finalistas de la categoría Profesional de este año, visita worldphoto.org.

Estos son los ganadores de este año:

ARQUITECTURA Y DISEÑO

GANADORA: Ulana Switucha (Canadá) por The Tokyo Toilet Project

Finalistas: Andre Tezza (segundo lugar, Brasil); Owen Davies (tercer lugar, Reino Unido)

CREATIVA

GANADORA: Rhiannon Adam (Reino Unido) por Rhi-Entry

Finalistas: Irina Shkoda (segundo lugar, Ucrania); Julio Etchart y Holly Birtles (tercer lugar, Reino Unido)

PROYECTOS DOCUMENTALES

GANADOR: Toby Binder (Alemania) por Divided Youth of Belfast

Finalistas: Florence Goupil (segundo lugar, Perú); Alex Bex (tercer lugar, Francia)

MEDIO AMBIENTE

GANADOR: Nicolás Garrido Huguet (Perú) por Alquimia Textil

Finalistas: María Portaluppi (segundo lugar, Ecuador); Cristóbal Olivares (tercer lugar, Chile)

PAISAJE

GANADOR: Seido Kino (Japón) por The Strata of Time

Finalistas: Lalo de Almeida (segundo lugar, Brasil), Mischa Lluch (tercer lugar, España)

PERSPECTIVAS

GANADORA: Laura Pannack (Reino Unido) por The Journey Home from School

Finalistas: Giovanni Capriotti (segundo lugar, Italia); Valentin Valette (tercer lugar, Francia)

RETRATO

GANADOR: Gui Christ (Brasil) por M’kumba

Finalistas: Raúl Belinchón (segundo lugar, España); Tom Franks (tercer lugar, Reino Unido)

DEPORTES

GANADORA: Chantal Pinzi (Italia) por Shred the Patriarchy

Finalistas: Michael Dunn (segundo lugar, Bolivia); Antonio López Díaz (tercer lugar, España)

NATURALEZA MUERTA

GANADOR: Peter Franck (Alemania) por Still Waiting

Finalistas: KM Asad (segundo lugar, Bangladesh); Alessandro Gandolfi (tercer lugar, Italia)

NATURALEZA Y VIDA SILVESTRE

GANADOR: Zed Nelson (Reino Unido) por The Anthropocene Illusion

Finalistas: Pascal Beaudenon (segundo lugar, Francia); Kevin Shi (tercer lugar, Estados Unidos)

FOTÓGRAFO DEL AÑO DE LA COMPETENCIA ABIERTA

La competencia Abierta celebra el poder y el dinamismo de una única fotografía. Las fotografías ganadoras se eligen por su capacidad para sintetizar un momento particular y evocar un relato más amplio. Olivier Unia (Francia) obtuvo el título de Fotógrafo del Año de la Competencia Abierta 2025 y recibirá USD 5000 en efectivo y equipos de imagen digital de Sony.

Olivier Unia fue seleccionado entre los diez ganadores de la competencia Abierta por su fotografía Tbourida La Chute, que captura el peligro y la emoción del momento en que un jinete sale despedido de su montura durante el tradicional festival ecuestre marroquí conocido como la Tbourida.

FOTÓGRAFO DEL AÑO DE LA COMPETENCIA ESTUDIANTIL

El tema de este año de la competencia Estudiantil fue In the Beginning (Al comienzo). Se invitó a estudiantes de fotografía de instituciones líderes de todo el mundo a presentar una serie que documentara las etapas iniciales de una historia. El título de Fotógrafo del Año de la Competencia Estudiantil 2025 fue otorgado a Micaela Valdivia Medina (Perú), del Instituto Profesional Arcos de Chile. El proyecto de Micaela Valdivia Medina, The Last Day We Saw the Mountains and the Sea, se centra en las cárceles de mujeres en Chile y la dinámica que da forma a las vidas de las reclusas y sus familias.

FOTÓGRAFO DEL AÑO DE LA COMPETENCIA JUVENIL

Para la competencia Juvenil de 2025, se invitó a fotógrafos de hasta 19 años a responder a una convocatoria abierta y presentar sus mejores imágenes del último año. El Fotógrafo del Año de la Competencia Juvenil 2025, seleccionado entre 11 fotógrafos finalistas, es Daniel Dian-Ji Wu (Taiwán, 16 años), quien recibió el galardón por su impresionante imagen de un skater haciendo una pirueta, cuya silueta se recorta en el atardecer de Venice Beach en Los Ángeles.

OUTSTANDING CONTRIBUTION TO PHOTOGRAPHY

La destinataria del prestigioso título Outstanding Contribution to Photography 2025 es la aclamada fotógrafa de documentales Susan Meiselas. Famosa por su enfoque de retratos colaborativos y por arrojar luz a los relatos menos conocidos, el trabajo de Meiselas ha sido un instrumento para dar forma a las prácticas documentales contemporáneas y generar debate en cuanto a la participación en la fotografía.

Como parte de la exhibición de los Sony World Photography Awards, se expondrán en la Somerset House más de 60 imágenes de Meiselas, incluidos extractos de sus series más emblemáticas, para mostrar algunos de los temas y trayectorias narrativas clave de sus últimas cinco décadas de trabajo.

PREMIOS SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

Producidos por Creo desde su división de fotografía, la World Photography Organisation, los premios Sony World Photography Awards son aclamados internacionalmente y representan uno de los eventos más importantes del calendario fotográfico mundial. En su 18.a edición, esta competencia de inscripción abierta y gratuita representa una voz global en la industria fotográfica y ofrece una perspectiva fundamental en la fotografía contemporánea. Tanto para artistas consagrados como para talentos emergentes, los premios ofrecen importantes oportunidades para exhibir sus trabajos. Los premios también reconocen a los artistas de mayor influencia en el medio a través del galardón Outstanding Contribution to Photography (Contribución destacada a la fotografía). La aclamada fotógrafa Susan Meiselas es la ganadora del premio de 2025 y se une a una distinguida lista de nombres emblemáticos que incluyen a William Eggleston (2013), Mary Ellen Mark (2014), Martin Parr (2017), Graciela Iturbide (2021), Edward Burtynsky (2022) y Sebastião Salgado (2024). Los trabajos de los fotógrafos ganadores y finalistas se muestran en una prestigiosa exhibición anual en la Somerset House de Londres. worldphoto.org/exhibition

PANEL DE JURADOS DE 2025

Competencia Profesional: Mónica Allende, curadora independiente y consultora de fotografía, presidenta del jurado; Yves Chatap, curador independiente, editor y crítico de arte, Camerún y Francia; Aldeide Delgado, fundadora y directora de Women Photographers International Archive (WOPHA), Estados Unidos; Vicky Ismach, coordinadora de curaduría del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF), Uruguay; Manuel Sigrist, responsable de exhibiciones y programas de Photo Elysée, Suiza; Isabella Tam, curadora de artes visuales de M+, Hong Kong.

Competencias Abierta y Juvenil: Claudia Grimaldi Marks, gerente sénior de New Creator Strategy en Getty Images, Estados Unidos.

Competencia Estudiantil: Charlotte Jansen, autora, periodista y crítica, Reino Unido.

ZED NELSON

Fotógrafo del Año

Zed Nelson es elogiado por proyectos a largo plazo que exploran la sociedad contemporánea y están impulsados por un enfoque crítico de la intersección del capitalismo moderno y la psicología humana. Ha publicado tres monografías: Gun Nation, Love Me y A Portrait of Hackney.

OLIVIER UNIA

Fotógrafo del Año de la Competencia Abierta

Olivier Unia es un fotógrafo francés que reside en Marruecos. Se dedica a la fotografía desde hace muchos años y ha recibido numerosos premios. Además, ha colaborado en distintas publicaciones.

MICAELA VALDIVIA MEDINA

Fotógrafa del Año de la Competencia Estudiantil

Micaela Valdivia Medina es estudiante de Fotografía profesional en el Instituto Profesional Arcos de Chile. Su trabajo fotográfico se mueve constantemente entre contextos sociales, formas de creación y colectividad. A través de sus obras, desarrolla temas de género, cultura, violencia y territorio.

DANIEL DIAN-JI WU

Fotógrafo del Año de la Competencia Juvenil

Daniel Dian-Ji Wu es un fotógrafo y realizador de 16 años oriundo de Taiwán. Busca constantemente oportunidades para expresar su creatividad a través del lente. Ha creado campañas de video y contenido promocional, y ha capturado distintos eventos. Su trabajo se ha exhibido en la Universidad Nacional de las Artes de Taipei.

SUSAN MEISELAS

Outstanding Contribution to Photography

Susan Meiselas es una fotógrafa de documentales que reside en Nueva York. Es la autora de Carnival Strippers (1976), Nicaragua (1981), Kurdistan: In the Shadow of History (1997), Pandora’s Box (2001), Encounters with the Dani (2003), Prince Street Girls (2016), A Room of Their Own (2017), Tar Beach (2020) y Carnival Strippers Revisited (2022). Meiselas es famosa por documentar temas de derechos humanos en Latinoamérica. Sus fotografías forman parte de colecciones norteamericanas e internacionales. En 1992, fue nombrada MacArthur Fellow y recibió la beca Guggenheim Fellowship (2015). Más recientemente, se le otorgó el primer Women in Motion Award de Kering and the Rencontres d’Arles (2019), el Deutsche Börse Photography Foundation Prize (2019) y el Erich Salomon Award de la German Society for Photography (2022). La exposición comparativa de su trabajo desde los años 70 hasta el presente, titulada Mediations, se inició en la galería Jeu de Paume de París y viajó a Fundació Antoni Tàpies, el San Francisco Museum of Modern Art y el Instituto Moreira Salles de San Pablo, entre otros lugares. Desde 2007, Meiselas es la presidenta de Magnum Foundation, cuya misión es expandir la diversidad y la creatividad en la fotografía documental.

WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION

La World Photography Organisation es una plataforma global líder dedicada al desarrollo y al avance de la cultura fotográfica. Sus iniciativas de programas y competencias ofrecen valiosas oportunidades a los artistas que trabajan en fotografía y ayudan a ampliar el debate en torno a sus obras. Los Sony World Photography Awards son el programa principal de la World Photography Organisation. La competencia se creó en 2007 y es uno de los concursos de fotografía más grandes y prestigiosos del mundo; celebra el trabajo de profesionales líderes y emergentes, y atrae a decenas de miles de visitantes al año a sus exhibiciones en todo el mundo. La World Photography Organisation es la división de fotografía de Creo y lleva a cabo iniciativas y programas en tres sectores: fotografía, cine y arte contemporáneo. worldphoto.org

CREO

Creo pone en marcha y organiza eventos y programas dentro de tres sectores clave: fotografía, cine y arte contemporáneo. Creada en el año 2007 como la World Photography Organisation, desde entonces, Creo ha ampliado su alcance para reforzar su misión de desarrollar valiosas oportunidades para creativos y ampliar la llegada de sus diferentes actividades culturales. En la actualidad, sus proyectos más emblemáticos incluyen los premios Sony World Photography Awards y Sony Future Filmmaker Awards, y las ferias PHOTOFAIRS y Photo London. Creo trabaja en colaboración con Angus Montgomery Arts para organizar los emprendimientos del grupo, que incluyen algunas de las ferias de arte más importantes del mundo. Su nombre deriva del latín “Yo creo”, y de ahí surge su espíritu de empoderar y dar representación a las voces creativas. creoarts.com

SONY GROUP CORPORATION

Sony Group Corporation es una empresa de entretenimiento creativo con una sólida base tecnológica. Desde videojuegos y servicios de red hasta música, fotografía, soluciones y productos electrónicos, soluciones de imágenes y sensores, así como servicios financieros, el objetivo de Sony es llenar el mundo de emoción a través del poder de la creatividad y la tecnología. Para obtener más información, visita sony.com/en.

SONY CORPORATION

Sony Corporation es una subsidiaria de propiedad absoluta de Sony Group Corporation y es responsable del negocio de entretenimiento, tecnología y servicios (ET&S, por su sigla en inglés). Con la misión de “crear el futuro del entretenimiento a través del poder de la tecnología junto con los creadores”, nuestro objetivo es seguir ofreciendo “Kando”* a las personas de todo el mundo. Para obtener más información, visita sony.net.

* Kando es una palabra japonesa que se puede traducir como la sensación de asombro y emoción que una persona siente cuando experimenta algo hermoso y sorprendente por primera vez.

ANUARIO DE LOS SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2025

El anuario encuadernado de la exhibición estará disponible para su compra en la tienda de la Somerset House y está disponible para compra anticipada en shop.worldphoto.org (GBP 24,99).

Este libro coleccionable de tapa dura celebra las fotografías más notables del último año e indaga en las atractivas historias, grandes y pequeñas, que las inspiraron.

Podrás disfrutar de imágenes galardonadas de todos los estilos, géneros y temas, y, al pasar sus páginas, te sumergirás en las perspectivas únicas de fotógrafos de todas partes del mundo. Además de admirar las aclamadas imágenes, los lectores podrán acceder a un ensayo dedicado a la ganadora del título Outstanding Contribution to Photography de este año, Susan Meiselas.