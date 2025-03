Es “Niño Azteca” Rodríguez nuevo monarca interino de peso mosca de LUX Fight League

Staff/RG

El chihuahuense logra imponerse a “Jaguar” Bravo en pelea estelar de LUX 051 en CDMX

Por sumisión, el artemarcialista chihuahuense, Luis Iván “Niño Azteca” Rodríguez, derrotó al potosino Alexandro “Jaguar” Bravo, para quedarse con el título mundial interino de peso mosca de LUX Fight League, en la pelea estelar de LUX 051 presentada por Préstamos Relámpago, Solidar y U Rent It, que se disputó en el Centro Banamex de la Ciudad de México.

Con esta victoria, “Niño Azteca” logró su novena victoria en su carrera profesional, que incluye además una derrota y cero empates, pero lo más importante enfrentar por segunda ocasión por el título absoluto de las 125 libras al costarricense Jorge Calvo.

Por su parte, “Jaguar” Bravo se llevó su segundo revés en el ámbito de paga, en el cual goza de cinco éxitos y ninguna igualada.

La contienda comenzó con una serie de patadas a las piernas por parte de ambos exponentes, ante la mirada de Édgar López, tercero sobre la jaula.

Posteriormente, “Jaguar” Bravo intentó llevarse al piso al chihuahuense, quien le aplicó una “guillotina” al potosino, de la cual éste último pudo salir avante cuando se pensaba todo lo contrario.

A continuación, Luis Iván aplicó un perfecto mataleón a su oponente para quedarse con el triunfo, cuando el reloj marcaba tres minutos con 50 segundos del primer asalto, y tener así la oportunidad de enfrentar por segunda ocasión a Calvo.

“Estoy muy feliz, todo se acomodó, gracias a Dios este es el mejor momento, tengo mis dos tesoros aquí, mi niña y mi campeonato, lo voy a cuidar al cien por ciento”, expresó Rodríguez al terminar la contienda.

“Sabía que era mi noche, que iba a ganar, que iba a dar mi mejor desempeño, quiero ir a UFC, quiero salir adelante, ya no quiero estar en el barrio donde estoy. Estoy listo, voy a pelear con quien me digan, no voy a rechazar ninguna batalla, estoy aquí por algo si la vida me pone a Jorge, estoy listo”, subrayó el chihuahuense, quien vistió calzoncillo en color negro.

En tanto, en el pleito coestelar, la duranguense Hannah Ramos (8-3-0) doblegó por decisión unánime a la argentina Sofía Landi (3-3-0), en batalla pactada por las 120 libras.

Lo propio hicieron el venezolano Mauricio Partida (10-0-0) frente al poblano Fernando Torres (2-1-0), en enfrentamiento válido por el peso mosca. Y el costarricense André Barquero (11-2-0) ante el mexiquense Ramfrey Gutiérrez (6-1-0), en categoría gallo.

Asimismo, el tapatío Axel Osuna (8-2-0) se impuso por sumisión al mexiquense Francisco Benítez (7-15-0), en choque por las 135 libras.

Mientras que en la pelea que abrió la cartelera principal de LUX 051 presentada por Préstamos Relámpago, Solidar y U Rent It, la argentina Julieta Martínez (9-0-0) venció por decisión unánime a la capitalina Pamela González (4-7-0), en peso paja.