Liga MX: Horarios y canales dónde ver los partidos de la Jornada 13 del Clausura 2025

La Jornada 13 del Clausura 2025 de la Liga MX promete emociones intensas con duelos de alto calibre que pueden definir el futuro de varios equipos rumbo a la Liguilla. Con el América vs Tigres UANL y el Chivas vs Cruz Azul como platillos principales, la cartelera de Soy Futbol ofrece los horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle del fin de semana.

Viernes 28 de marzo: dos duelos para abrir la jornada

La acción arranca el viernes 28 de marzo con el choque entre Necaxa y Querétaro a las 19:00 horas, transmitido por Claro Sports, YouTube, TV Azteca y Vix Premium. Más tarde, a las 21:00 horas, Mazatlán FC recibirá al Atlas en un partido clave para ambos equipos, que será televisado por TV Azteca, FOX Sports y Amazon Prime.

Sábado 29 de marzo: América vs Tigres y Chivas vs Cruz Azul, imperdibles

l sábado estará cargado de emociones con duelos cruciales. Toluca recibe a Pachuca a las 17:00 horas por TUDN y Vix Premium, seguido por el encuentro entre FC Juárez y Puebla a la misma hora, disponible a través de Azteca Deportes Network y Tubi. La noche llega con el esperado América vs Tigres UANL a las 20:05 horas, donde los líderes del torneo buscarán reafirmar su dominio, con transmisión de TUDN y Vix Premium. El día cierra con el Chivas vs Cruz Azul a las 22:05 horas, un choque lleno de historia y rivalidad que podrá verse por Amazon Prime Video. Además, a las 22:10 horas, Rayados enfrentará a Tijuana en otro duelo importante para la clasificación, también por TUDN y Vix Premium.

Domingo 30 de marzo: Santos, San Luis, León y Pumas cierran la jornada

El domingo, la Jornada 13 concluye con dos partidos que pueden mover la tabla. Santos Laguna recibe a Atlético San Luis a las 18:00 horas, disponible en Vix Premium. Finalmente, Club León se enfrenta a Pumas UNAM a las 20:00 horas, un duelo que será transmitido por Tubi.

Tabla apretada: América lidera, pero hay lucha por la Liguilla

El América llega como líder con 27 puntos, seguido muy de cerca por León con 26 unidades. Tigres ocupa el tercer puesto con 25 puntos, mientras que Toluca es cuarto con 24. Cruz Azul marcha quinto con 22 puntos y Necaxa cierra el grupo de clasificados directos a la Liguilla con 21 unidades.

La batalla por el Play In sigue abierta

En zona de Play In están Pachuca (7°), Rayados (8°), FC Juárez (9°) y Chivas (10°), pero con Pumas, Mazatlán, Atlas y Querétaro aún con posibilidades de meterse a la pelea si consiguen resultados favorables esta jornada. Por otro lado, San Luis, Puebla, Santos y Tijuana necesitan ganar para mantener vivas sus mínimas esperanzas, aunque su camino hacia el Play In luce complicado.

Una jornada clave para definir el rumbo del Clausura 2025

Con duelos determinantes y posiciones en juego, esta Jornada 13 podría marcar el destino de muchos equipos. Desde la lucha por el liderato hasta la pelea por entrar al Play In, la Liga MX ofrece una cartelera llena de emociones que no te puedes perder. ¡Prepárate para un fin de semana vibrante de futbol!

