Militarizar: La puerta falsa de la Seguridad Pública

Por Manuel CARMONA

Alguna ocasión ha escuchado usted la Teoría del Caballo Muerto? Pues resulta que es una metáfora que se utiliza muy a menudo en el ámbito de la alta dirección y en la administración pública para ilustrar el error de seguir invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en tareas fallidas, inútiles y reiteradamente improductivas.

La teoría tiene su origen en una antigua sabiduría tribal de los indios de Dakota que dice: Cuando descubres que estás montando un caballo muerto, el sentido común nos diría que debes desmontarlo.

Sin embargo a pesar de su simplicidad, esta teoría destaca un problema común en muchas acciones de gobierno, en organismos privados y hasta en frecuentes aspectos de nuestra vida diaria: la reacción humana de no aceptar que nos hemos equivocado en algo y en consecuencia aferrarse a prácticas ineficaces.

Aquí una lista con ejemplos prácticos de lo que comúnmente se hace cuando el responsable de resolver un problema y que además no tiene la menor idea de cómo construir una alternativa de solución. Entonces siempre quedará el recurso de negarse a aceptar la muerte del caballo, por lo tanto se optará por:

1.- COMPRAR UN LÁTIGO MAS FUERTE: Ser más severo y obligar al caballo muerto a esforzarse un poco más para seguir caminando.

2.-CAMBIAR DE JINETE: Asignar a alguien nuevo, aparentemente con más experiencia, a fin de confiarle la misma tarea, aunque ya todos sabemos el desenlace.

3.- FORMAR UN COMITÉ PARA ESTUDIAR PORQUÉ NO SE MUEVE EL CABALLO: Gastar tiempo y recursos para analizar todas las posibles causas que provocan la inamovilidad del caballo.

4.- DARSE A LA TAREA DE VISITAR OTROS SITIOS PARA DESCUBRIR TECNICAS DE COMO SE MONTAN CABALLOS MUERTOS: Tratar de encontrar inspiración externa en busca de que algo pase y el caballo se mueva.

5.- HACER COMPARATIVOS DE RENDIMIENTO EN DISTINTOS CABALLOS MUERTOS: La idea es hacer acopio de elementos para demostrar que nuestro caballo a pesar de estar muerto, camina más que otros caballos muertos, por lo tanto debemos sentirnos afortunados.

6.- NOMBRAR UN EQUIPO PARA REVIVIR AL CABALLO MUERTO: Crear un grupo de expertos a los que se les encarga no descansar hasta encontrar alguna técnica de resurrección, para lo cual se les dota de un cuantioso presupuesto para la consecución de sus fines.

7.- ECHARLE LA CULPA A ALGUIEN DE LA MUERTE DEL CABALLO SIN HABERNOS AVISADO: Por lo tanto nosotros no tenemos la culpa, cuando nos entregaron al caballo ya estaba muerto, pero no descansaremos hasta encontrar al culpable y hacerlo responsable, aunque el problema de fondo subsista, ya nadie se acuerda de eso, en lo único en que debemos enfocarnos es en hacer justicia por la muerte del caballo.

No pude encontrar mejor recurso para explicar porque ha sido un error la designación de un militar como el nuevo Secretario de Seguridad Ciudadana para el municipio de Puebla.

Desde primero de diciembre del año 2000 en que el entonces Presidente de la República Vicente Fox implementó como política pública, la introducción de militares al servicio público en todos sus niveles, al designar al general de brigada Rafael Macedo de la Concha como Procurador General de la República, han pasado ya 25 años y los resultados se encuentran a la vista y son contundentes: el remedio resultó peor a la enfermedad y ahora tenemos un país en llamas y sometido a los designios del crimen organizado.

Creo que la lista de militares que ilustran la derrota de las fuerzas armadas ante la inseguridad pública a lo largo de más de dos décadas, desde Gutiérrez Rebollo hasta Salvador Cienfuegos, es interminable.

¿Porqué entonces insistir en una solución, de algo que está más que probado que no es solución?

La respuesta a la necesidad de seguir montados en el caballo de la militarización es simplemente aterradora: quienes están al mando, desgraciadamente no tienen la menor idea de cómo hacerle frente al flagelo de la delincuencia organizada que se ha desbordado y luce incontrolable en todos los rincones del país.

Para superar la teoría del caballo muerto, lo que los gurús del “management” recomiendan es: desmontar y buscar un caballo nuevo. Abandonar prácticas ineficaces, CAMBIAR ESTRATEGIA, pero lo más importante de todo para poder comenzar es: aceptar la realidad….

* El autor es abogado, escritor y analista político.