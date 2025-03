FGR critica peritajes previos en rancho Izaguirre; pide a Fiscalía de Jalisco entregar información

MILENIO

El fiscal Gertz Manero señaló que “no se realizó inspección exhaustiva”.

El fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero, dio detalles sobre el caso de Teuchitlán, Jalisco; criticó que no se hizo un peritaje de manera exhaustiva en el rancho Izaguirre.

“Al analizar y valorar cualquier carpeta de investigación local, que se pretende atraer a la federación, y en razón de ello se hizo dicha valoración, y estos son los primeros resultados, las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en este caso, en septiembre y octubre del año pasado, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos, esto es una obligación, no se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas y en ese sitio no se procesaron debidamente los vehículos encontrados de los cuales, tres ya han sido robados, no se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República”.

El fiscal detalló que por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada, “no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar, no se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraba seis meses después los servicios periciales del estado de Jalisco”.

“Aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos, en forma directa, vincula la diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorios que deben haber estado sometidas y debieron haber estado sometidos en su caso, a temperaturas entre 800°C y mil 200°C, lo cual es necesariamente una muestra de pruebas que tienen que estar periciales en ese momento no se han establecido con toda precisión los vínculos en cubrimientos y participaciones de autoridades locales”.

Gertz Manero también señaló que no se dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron “eran de personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio y por ello dejaban su ropa para uniformarse y equiparse”.

“De conformidad con las características tácticas de dicho cartel delictivo al respecto identificaciones, ahí encontradas, recientemente corresponden a sicarios de carteles criminales y ya fueron detenidos en otras entidades, prácticamente después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono sin ninguna protección, a pesar de qué se hallaba asegurado por el ministerio público local, tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión y propiedad en la actual inmueble”.

También, el funcionario dijo que ni el presidente municipal ni el secretario general de seguridad de Teuchitlán, respecto a sus obligaciones “no levantaron las actuaciones testimoniales de vecinos, ni de personas posiblemente vinculados en vista de todo. Lo anterior se le ha requerido a las autoridades del estado, que con carácter de urgente hagan entrega a la Fiscalía General de la República, de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas, con este caso, a fin de qué esta institución establezca lo proceder todo este documento”.