Valeria Aranda va por tercer podio en fila en Trucks México Series a Chiapas

Staff/RG

Llega como sublíder del campeonato de pilotos de Trucks México Series 2025

Seguir con la racha de dos podios consecutivos en la Trucks México Series, será la meta de la piloto capitalina, Valeria Aranda, durante la segunda fecha de la categoría, que se disputará el próximo 23 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas.

La conductora de la camioneta marcada con el número 27 Bizzarro-Fonelli-RestaurantCluny-TelecomDistrict confió en conseguir su tercer podio en fila, tras los logrados en la última fecha del año pasado en la Ciudad de México y en la primera de 2025 en San Luis Potosí.

“Siempre he buscado la victoria, es algo que me falta en Trucks, me gustaría ganar en Chiapas, es una pista muy bonita, la meta es ir por un podio, pero siempre vamos a buscar la bandera a cuadros”, subrayó Aranda Rojas.

“Estoy emocionada, es un óvalo que me gusta mucho, esperamos que todo salga de lo mejor, el equipo ya está trabajando, estamos viendo el tema nuevo que se presentó ahora en la categoría de las llantas lisas, ya no correremos con neumáticos de dibujo”, detalló Valeria.

“Esperamos que las prácticas sirvan bastante para poder enfocarnos mucho en ese tema, porque algunos settings van a cambiar en el resto de la temporada con esas llantas”, expresó la oriunda de la Ciudad de México.

En ese sentido, la joven volante, quién está ubicada en el subliderato del campeonato de pilotos con 44 puntos, se declaró lista para buscar su mejor actuación en el óvalo chiapaneco, de mil 200 metros de longitud.

“Antes se me hacía un poco complicado esa pista, porque resbalaba mucho, por eso saliendo de la curva dos había contactos ahí, pero con el nuevo parche que se implementó hace dos años, las camionetas agarran bien, las instalaciones están muy bien, le están dando muy buen mantenimiento”, destacó

“El tema de la temperatura cuesta en Tuxtla Gutiérrez, aunque la única sede que me ha costado trabajo es Monterrey, por sus temperaturas tan altas, en Chiapas no hay un calor húmedo, esa es la diferencia, como es una pista rápida de repente se siente el aire, no estamos tan secos, pero sí trabajamos esa parte en cuestión de resistencia y condición en el gimnasio”, reveló la capitalina.

La segunda fecha de la Trucks México Series, que arrancará en punto de las 11:30 horas, se compondrá de 90 vueltas, con un stage programado en el giro 40.