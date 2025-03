¡Que asquerosidad es todo esto!

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Muchas veces nos preguntamos del por qué y a pesar de que las evidencias son muy claras los directivos no se animan a quitar a determinado director técnico.

El caso de Pablo Guede ya es patético, y mire que en el Puebla el hecho de quitar y moverle el tapete a los técnicos ha sido el común denominador de los últimos años.

Ya pasó media docena de DT’s desde la salida de Larcamón y pareciera que vamos a peor.

El vestidor del Puebla, tal y como se los adelante hace algunas semanas, está más que partido, en especial, en tres grupos muy definidos, los cuales luchan por el poder interno en el vestidor.

Guede no se ha dejado, ha tratado de imponer su liderazgo pensando que teniendo el apoyo del Director General Gabriel Saucedo y del Director Deportivo Ángel Catalina, sería suficiente para tener el control, sin embargo y como siempre sucede, no escuchan y no leen y todo lo toman a la ligera, hasta que se les viene el mundo encima y se dan cuenta de que al interior del club existen personajes siniestros como Ro(b)a, un grupo de ‘madames’ y algunos empleados de medio pelo que tienen secuestrado al club y que, con injerencia en las comisiones de los contratos, manipulan a un grupo de jugadores que por intereses económicos siguen sus instrucciones.

No es casualidad que ahora que el barco se hunde, el ‘Hobbit’ Ro(b)a saca la cabeza y se aparece en la conferencia de prensa junto a su amante en plan burlón, como diciéndole a los demás directivos: “miren, ya fracasaron y yo sigo aquí aún y cuando me haya llevado mis raspones”.

Según me platican, este sujeto, para desgracia de la afición poblana, está firme y los que estarían en la cuerda floja serían el Director General y el Deportivo.

Verá usted que en los próximos días este siniestro personaje empieza a aparecer en sus pequeños medios de comunicación aliados, a los cuales mantiene mediante 500 pesos de sueldo para los participantes a cambio de recibir loas y donde tratarán de lavarle la cara, la cual, por cierto, cada vez está más cerca de la de un indigente.

Volviendo al tema de Guede, está visto que perdió la batalla interna y que su permanencia más bien obedece a esperar ser liquidado, pues ya no existen condiciones internas para poder sacar el barco a flote, pues como le decía, la fractura interna es de tal magnitud que tendrían que correr al 90% del plantel para que las cosas pudieran aspirar a mejorar.

La necedad de los directivos es tal que están viendo y no ven lo que está pasando.

La necedad va a costar al menos 47 millones de pesos, y para el próximo año futbolístico podría costar otros 80 millones, pues a como están las cosas, cualquier otro resultado sería una verdadera sorpresa.

Lo sucedido el viernes pasado con la porra del Puebla fue de verdad lamentable y poco visto, cuando los supuestamente más fieles optaron por salirse del estadio al minuto 65, justo después de que Toluca anoto el tercer gol en el casillero.

Dicen los que estuvieron ahí que las carcajadas del ‘indigente’ Ro(b)a en el palco de la directiva del Puebla llamaron la atención de los aficionados que tienen sus plateas en la parte delantera del palco.

Según me platican que los gritos de ‘A mí me la pelan’ retumbaban en los oídos de los asistentes cercanos.

Tristes imágenes observamos tanto en la conferencia de prensa como en el palco donde mientras la afición sufre estos personajes gozan con destruir lo que queda del ahora llamado Club Puebla.

Como diría el poeta Mario Alberto Mejía,

¡TERRIBLE, BEBAMOS!

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

