Entrevista al poeta Marvin Salvador Calero Molina

Por Carlos Javier Jarquín

Queridos lectores hoy tengo el placer de compartirles una entrevista que recientemente le he realizado al escritor, ingeniero, abogado, profesor y poeta nicaragüense Marvin Salvador Calero Molina, (nacido el 28 de diciembre de 1983 en Juigalpa, Chontales) es un poeta que ha destacado con su trabajo literario a nivel nacional e internacional; sin duda alguna un excelente representante de su generación en el mundo hispanohablante y más allá de sus fronteras.

La infancia de Calero, no fue nada fácil desde muy pequeño tuvo que trabajar para poder salir adelante y lo ha logrado con gran éxito. En esta charla nos comenta que a los 7 años aprendió a leer y desde entonces la lectura y escritura son sus grandes cómplices de viaje. En su carrera como poeta ha tenido el privilegio de ser invitado a muchos festivales literarios como por ejemplo: Recital de Viena, Austria 2014, El I Summit “Voces de América Latina” Costa Rica 2017, entre otros.

Marvin, es autor de varios libros: Yo no conozco tu historia (Juigalpa, 2000). Elegía a Rubén Darío y Canto a la muerte (Managua, 2016). Cuentos de Minería (Nido de cuervo (Managua, 2017). Cien maneras de cortar el horizonte (Miami, EE.UU, 2019). Pugna de los dioses en el bosque de las ninfas (Oregón, EE.UU, 2023). Un detalle para Alfonso Cortes (Juigalpa, 2023). Por la calidad de su trabajo literario ha recibido entre otros reconocimientos, el Primer lugar en los Juegos Florales novela corta Chuno Blandón 2024. Otros destacados reconocimientos incluyen: Premio Nacional de Poesía (CED, Managua, 2001). Premio Internacional de Narrativa, Revista El Parnaso Nuevo Mundo (Perú, 2016). Mención de honor del Premio Nacional Alfonso Cortes (2020). V Premio Mundial “César Vallejo” 2024; Unión Hispanomundial de Escritores (UHE).

En esta entrevista hablamos sobre diferentes etapas de la trayectoria literaria de Marvin Salvador, y también nos comenta de sus proyectos literarios. Espero que disfruten de este contenido.

¿Tu infancia estuvo inundada de libros? ¿Cuáles son los principales recuerdos de dicha etapa?

Sí, cuando era niño leí muchos libros de cuentos; el entorno en la casa lo permitía. Recuerdo más de una vez haber recibido como regalo algún libro. También la Mediateca municipal de Juigalpa tenía una colección amplia de libros infantiles. Recuerdo haber leído algunas enciclopedias; me gustaba leer del mundo antiguo, sobre Grecia y Roma. En ese tiempo escribí mis primeros cuentos infantiles y poesía. La poesía me llegó de las lecturas de Rubén Darío, su ritmo y rimas, y la similitud con lo que leí sobre la Grecia dórica, jónica y corintia. Me causaba una enorme curiosidad tener un libro de leyendas y cuentos en mis manos. También leí muchos cuentos europeos por la influencia de la familia con la que viví algunos años de infancia. En el Centro Escolar Pablo Hurtado y en la Escuela Rosa Lanza Campos escribía poemas y cuentos para leerlos en el receso a mis compañeritos. La Radio Centro me abrió las puertas para dar a conocer mis primeros escritos.

¿Cuántos años tenías cuando leíste el primer libro?

Aprendí a leer hasta los siete años, luego del huracán Juana que devastó el Caribe sur de Nicaragua, donde habíamos llegado a vivir con mis padres, y donde mis hermanos mayores me leían cuentos o bien la influencia religiosa de las lecturas de la Biblia. Mi papá murió cuando tenía 6 años. Y de la zona rural regresé a mi ciudad natal, Juigalpa, en 1990. Aprendí a leer a los siete años y no paré de hacerlo desde entonces; leí todo lo que me gustaba. Mi niñez fue muy difícil; me tocó trabajar como si fuera un adulto. La literatura me cuidó de todo mi entorno y sus influencias incorrectas. Soy un escritor criado en la comarca La Batea y en el barrio Las Canoas. Las letras me regalaron esperanza cuando no tuve más que un libro, ya sea prestado o regalado, porque fue lo único que consideré realmente mío.

¿Qué aprendiste de ese libro y qué género literario era?

No recuerdo específicamente los títulos de los libros de infancia, pero había un libro que no era mío, sino de mi primo austriaco, que estaba escrito en alemán y que le traducían a él mientras yo escuchaba atento. Recuerdo el cuento de Juan sin miedo de los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm Grimm. Luego de eso ponían todos los días un casete de cuentos clásicos: Los tres cerditos, Caperucita, Pulgarcito, etc. Creo que mi formación literaria la tuve ahí, en esa casa que guardo dentro de mis mejores recuerdos.

Tu primer libro publicado “Yo no conozco tu historia” (2000), tenías 16 años. ¿Qué tal fue esa experiencia de publicar un libro a esa edad?

Publicar un libro de poesía en Juigalpa en el año 2000 fue muy difícil, sobre todo porque no tenía el dinero. Había guardado poemas de los 12 años a los 15 años que consideraba los mejores. Yo no tuve un mentor que me enseñara qué era buena poesía; los poetas que admiraba estaban muertos y pensé entonces que estaba solo, que no había más poetas o que los dos poetas del pueblo eran los últimos. Mil córdobas costó publicar mi libro. Yo no conozco tu historia lo dediqué al profesor Octavio Gallardo. Está marcado por el modernismo, por las rimas. Es un libro que quiero mucho porque me recuerda al muchacho que soñaba con ser poeta y al que siempre tengo presente en cada libro posterior. Por eso me enorgullece ese libro, porque lo publiqué con mucho sacrificio. Firmé mis primeros autógrafos y me sentí poeta entonces. El libro lo vendí a mi público del Instituto Nacional de Chontales “Josefa Toledo de Aguerri”, donde también me bachilleré al siguiente año.

¿Qué les sugieres a los poetas o escritores que son menores de edad y desean publicar su libro?

Les sugiero que lo publiquen. Uno se hace escritor y poeta con la práctica, no guardando los escritos para después. No hay que tenerle miedo a la crítica, sino al silencio de los lectores.

Eres el responsable de impartir talleres de creación literaria del Movimiento de Poesía, Arte e Historia “Gregorio Aguilar Barea”. ¿Cómo valoras la poesía que la nueva generación de poetas de Chontales está escribiendo?

Los poetas, tanto en Chontales como en otros departamentos del país, inician igual que yo, escribiendo poesía modernista. Luego van encontrando su propia voz interior. Chontales tiene un potencial enorme en las letras, igual que el resto de Nicaragua. Yo he compartido lo poco que he aprendido de este oficio; he querido ser un horizonte entre los jóvenes. Tuve algunos maestros de secundaria que tuvieron esa influencia, como el maestro Arturo Barberena, que en medio del modernismo me mostró lo que podía leer sobre todo de la literatura norteamericana. Otros amigos europeos también me dieron a conocer los poetas de sus tierras. Siempre he sido abierto, atento a lo nuevo.

¿Cuál es tu libro favorito de los que has publicado?

Cada uno de los libros tiene un efecto importante para mí; no tengo uno más elegido que otro, porque cada uno marca una etapa de mi vida.

¿Qué temas sobresalen en tu obra literaria?

Me gusta escribir mucho sobre la vida real. Así, Cuentos de minería es la realidad de la zona minera de Nicaragua. Cien maneras de cortar el horizonte es mi percepción del entorno con personajes reales e historias que se ponen en duda, porque mis personajes existen y se contrastan en mis libros. Mi novela Grisi Siknis es una historia real que plasma la cultura de la Costa Caribe de Nicaragua.

¿Cuáles crees que son los pros y contras de las nuevas tecnologías para los artistas y, especialmente, para los escritores contemporáneos?

Facebook, WhatsApp, Amazon, son herramientas extraordinarias. Aunque en mi país soy muy conocido entre los jóvenes intelectuales, las redes sociales me abrieron camino en otras latitudes del mundo. Así mismo, también me han mostrado otros excelentes poetas y escritores contemporáneos.

Eres ingeniero agrónomo, abogado, licenciado en lengua y literatura, escritor y poeta. ¿Cómo divides tu tiempo entre diversas actividades?

En realidad, no divido el tiempo; soy todo eso en una sola persona. El ser multidisciplinario me da una visión más amplia de la vida, del mundo y la literatura. No miro nada aislado del otro. Soy uno solo.

Desde tu perspectiva, en los últimos 10 años, ¿qué tal ha sido la evolución de tu trabajo literario?

Luego de Yo no conozco tu historia, escribí algunos libros que nunca publiqué, hasta después de 16 años volví a publicar mi segundo libro. En realidad, esperaba más apoyo y no lo tuve, así que un día decidí apoyarme a mí mismo, creer en mí mismo y convertirme en lo que ahora soy. Por eso les digo a los jóvenes: no esperen que los publiquen o que los inviten o los tomen en cuenta; ustedes deben luchar por convertirse en el escritor que quieren, luego llegarán los premios y reconocimientos.

¿Qué ha significado para ti estar presente en muchos festivales literarios de manera presencial en distintos países de Latinoamérica y Europa?

Significa mucho. Conocer poetas e intercambiar ideas sobre la literatura contemporánea es muy enriquecedor. Para los organizadores de festivales, mi agradecimiento siempre. Ahora, por razones de trabajo, estoy saliendo poco del país, pero las invitaciones siempre me llegan, de lugares tan lejanos como Polonia, la India y China. Es un gran trabajo el que realizan los organizadores; a ellos, muchas gracias.

El pasado 19 de enero tu novela “Grisi Siknis” ganó el primer lugar en los Juegos Florales novela corta Chuno Blandón 2024. ¿Cuáles son los temas principales presentes en esta obra?

Como bien lo han publicado algunos periódicos de América y Europa, la identidad nacional de los pueblos indígenas de Nicaragua, sus tradiciones y sus mitos. Así como los sueños de los jóvenes por salir adelante. Ellos, esos jóvenes, me recuerdan a mí mismo tratando de coronar una carrera o ser alguien útil a la sociedad.

¿Qué te inspiró a escribir esta novela “Grisi Siknis”?

La realidad mágica de la costa caribe de Nicaragua. Ahí se cree en cosas sobrenaturales como los espíritus del agua y del bosque. Ahí la gente guarda intacta la cultura ancestral. A las etnias del Caribe yo las admiro y las respeto. Me inspira la gente con la que hablo y se vuelven protagonistas de esta historia de la vida real. La protagonista principal, Sheyling Anderson, existe y vive ahí en Karawala y Kara con otro nombre real.

¿Puedes hablarnos de algunos proyectos literarios en los que estás trabajando actualmente?

Actualmente, trabajo en la trilogía de mi primera novela Grisi Siknis. Considero que ha tenido una buena aceptación por parte de mi público. Deseo ampliarme en el mercado suramericano y europeo y para eso trabajo muy fuerte. Me dedico a leer, a escribir y a impartir clases.

En el siguiente enlace puede disfrutar de la lectura de dos poemas que Marvin Salvador realiza: