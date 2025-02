Más de una docena de expedientes por presuntas irregularidades de la anterior administración: Contralora municipal

Pero no se señala a ningún ex funcionario

María Arévalo

La contralora municipal de Puebla, Dulce Rivera Aranda, informó que ya conforman más de una docena de expedientes por irregularidades en la anterior administración, que van desde puestos de analistas hasta de la figura del ex presidente municipal.

En este sentido, comentó que actualmente están en dos procesos, el de investigación y entrega-recepción.

Comentó que los más de 12 documentos corresponden al de entrega-recepción y no se señala en particular a algún ex funcionario, sino a quien resulte responsable.

Finalmente, indicó que una vez analizada la información se aprobará en cabildo para después notificar a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE).

La gente solicitó información por el bono económico de la anterior administración: Transparencia

La coordinadora de Transparencia y Gobierno Abierto del municipio de Puebla, Laura García Hernández señaló que recibió el área con un rezago de 45 solicitudes de información de las cuales en su mayoría eran de interés de la gente conocer quienes recibiendo bobo económico de la anterior administración.

Indicó que como nuevo gobierno le dieron respuesta a este tema, con los datos que le entregó la anterior dependencia.

La coordinadora comentó que no cuenta con el monto exacto de este apoyo económico, porque fue por dependencias.

Refirió que al día reciben entre 10 a 15 solicitudes de información.