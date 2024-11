La primera Muestra Itinerante de Cine por la Identidad: MI CINE

El Confesionario

Gusto me dio que Puebla estuviera incluida en la primera edición de la Muestra Itinerante de Cine por la Identidad que tiene como objetivo incluir a varias comunidades del país, de manera individual y colectiva, al permitir que se reflejen en la pantalla de manera directa o por personas en contextos similares.

Compuesta por siete documentales y una ficcioìn, todas filmadas en territorios de pueblos originarios y afrodescendientes que cuentan historias que reflejan la realidad de sus comunidades y habitantes.

La gira MI CINE, propuesta por Mandarina Cine, con apoyo de Eficine Distribución y operada por Ecocinema Solar, está conformada por cuatro rutas en siete estados del país: Puebla, Veracruz, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Jalisco.

La programación está compuesta por siete documentales y una ficción, su mayoría de reciente realización, todas filmadas en territorios de pueblos originarios y afrodescendientes que cuentan historias que reflejan la realidad de sus comunidades y habitantes.

Todos los títulos son clasificación B.

La misión de Ecocinema es exhibir de manera gratuita cine de calidad en espacios públicos, en la mayoría al aire libre en los poblados, municipios y estados de México, con un particular énfasis en regiones que cuentan con poca infraestructura de exhibición fílmica. El equipo de exhibición de Ecocinema es alimentado 100% con energía solar.

PELÍCULAS DE LA MUESTRA

Nos hicieron noche

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=YD5g-Gs1zDA

En 1974 el Ciclón de Dolores inundó el pueblo de Charco Redondo. Sus habitantes se vieron obligados a exiliarse y fundar una nueva comunidad. Cuatro décadas después, los Salinas Tello, una familia afromestiza, nos deja entrar en su intimidad, mientras prepara la celebración patronal del pueblo. A través de ellos, conocemos su cotidianeidad y trazamos un boceto sobre su identidad, marcada por tonales, diablos y ciclones.

Nudo mixteco

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=LGDAhpXDSXQ

La huella del pasado se hace presente ante el regreso de tres migrantes a una comunidad de la mixteca alta de Oaxaca, donde las tres historias se cruzan. Durante la fiesta patronal de San Mateo tres historias entrelazadas. María, vuelve para enterrar a su madre, su padre la confronta y corre del velorio, en la incertidumbre y el dolor, le propone a Piedad, su amor de infancia con quien recién se reencontró, irse con ella a la Ciudad de México. Esteban regresa después de tres años y se encuentra con que, en su ausencia, Chabela, su mujer, se juntó con otro hombre; molesto la somete a juicio ante la Asamblea comunitaria. Por su parte, Toña revive su propio dolor ante el abuso del que fue víctima en el pasado y ahora es la realidad que vive su hija, para protegerla tendrá que enfrentar a su familia. Historias que se cruzan en un pueblo de la mixteca oaxaqueña, regido por usos y costumbres.

Negra

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=HdTIDCnSPGY

Tenía por ahí siete años cuando por primera vez alguien en la calle me llamó “negra”. Volteé a ver a quien llamaban, hasta que entendí que era a mí.

Ese día supe que yo era negra, y las risas de alrededor me hicieron ver que quizás no era algo bueno… ¿Esto me había pasado solo a mí, o también le había pasado a otras? “Negra” es un documental que narra la exploración de la directora en una búsqueda con otras mujeres afrodescendientes y lo que a cada una le supone habitar México en cuerpo de mujer negra. Trenza historias de 5 mujeres del sureste mexicano, exponiendo el racismo vivido, compartiendo procesos de resistencia y auto-aceptación, las estrategias construidas para trascender los estereotipos, y la celebración de su identidad.Mamá

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=aIThFQG1bB0

“Mamá” es un diálogo entre madre e hijo, para descubrir qué hay detrás de la sacralidad y la violencia en torno a la figura materna. Como mexicano tsotsil crecí entre la sacralidad de La Virgen de Guadalupe y de la madre tierra, como hijo de madre soltera crecí entre burlas por no tener un padre y culpando a mi madre de ello; crecí entre la adoración y el desprecio a la madre. “Mamá” es un diálogo entre madre e hijo que exploran sus contradicciones, que se conocen y se reconocen, que reflexionan sobre la violencia naturalizada y su reproducción. El ser y hacernos familia.

El compromiso de las sombras

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=d7a3iN6WN6k

Un retrato íntimo de los rituales funerarios de una comunidad Afromexicana que honra a sus muertos guiando a sus espíritus al más allá. En una atmósfera de rezos, música, altares y color, Lizbeth, una mujer transexual afrodescendiente, es la encargada de guiar los rituales fúnebres de una pequeña comunidad de Guerrero. Liz es heredera de un conocimiento ancestral, de un particular sincretismo cultural y religioso en el que la vida y la muerte son parte de un ciclo inseparable.

Café

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=pQ5bqIzWp5g

En el pueblo de San Miguel Tzinacapan, en la sierra nahua de Puebla, una familia perdió al padre. Su ausencia transforma las vidas que estaban profundamente ligadas a él. Tere, ahora a cargo de la familia, debe ganar dinero vendiendo artesanías. Jorge pronto terminará sus estudios y tendrá que elegir su camino. Chayo, a sus dieciséis años, debe tomar una decisión importante. Ahora, después de un año decisivo para el hogar, cada miembro de la familia se ha redefinido para encontrar su propio destino sin dejar de venerar la memoria del padre

Laberinto Yo’eme

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=gR9akts90d8

Milenaria y guerrera, la Tribu Yaqui, se aferra a la existencia. Laberinto Yo’eme es un largometraje documental sobre las dificultades que atraviesan los yaquis de Sonora y su defensa ancestral de la tierra y la vida en México. Hoy en día enfrentan una batalla decisiva. Desde 2010, el gobierno de Sonora a través del Acueducto Independencia ha desviado ilegalmente millones de metros cúbicos de agua del río Yaqui, causando una grave sequía para la tribu y poniendo en peligro sus vidas. Al mismo tiempo, su territorio ha sido inundado de drogas y violencia. Los yaquis buscan respuesta en lo más profundo de su identidad cultural.

La mujer de estrellas y montañas

Trailer – https://www.youtube.com/watch?v=DsjRoHEVuh4

Este documental cuenta la historia de Rita, una mujer rarómari, que abandonó su pequeña comunidad en la Sierra Tarahumara y emprendió un viaje hasta Kansas, donde fue detenida e internada en un hospital psiquiátrico, en contra de su voluntad por 12 años, sin que las autoridades del hospital pudieran determinar quién era esta mujer, de dónde venía o qué idioma hablaba.

