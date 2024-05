Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Puebla

Staff/RG

Primer trimestre de 2024

En el primer trimestre de 2024, la Población Económicamente Activa (pea) fue de 3 017 372 personas. En el primer trimestre de 2023, fue de 3 077 202 personas.

De enero a marzo, la población ocupada disminuyó en 45 972 personas, respecto al mismo trimestre del año anterior. La población subocupada pasó de 209 900 a 194 183 personas.

A nivel estatal, la tasa de desocupación se ubicó en 1.7 % en el primer trimestre de 2024, mientras que la del mismo periodo del año anterior se ubicó en 2.2 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). Esta muestra el comportamiento del mercado laboral sobre la pea, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Estos corresponden al trimestre enero-marzo de 2024 para el estado de Puebla.

i. situación de la fuerza de trabajo en el estado de puebla

En el primer trimestre de 2024, la pea del estado de Puebla, es decir, la que la semana anterior a la entrevista se encontraba ocupada o desocupada, fue de 3 017 372. Esta cifra contiene 59 830 personas menos que en el mismo periodo del año anterior. Según sexo, la pea masculina fue de 1 782 879, un decremento de 48 294 hombres. La pea femenina fue de 1 234 493 mujeres, 11 536 menos que en el primer trimestre de 2023.

En el primer trimestre de 2024, la población ocupada —quienes trabajaron en la semana anterior a la entrevista o quienes no trabajaron esa semana, pero mantenían un vínculo laboral con la unidad económica para la que trabajan— representó 98.3 % de la pea.

La población desocupada —la que no contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes— fue de 1.7 % de la pea. Al distinguir por sexo, para los hombres, 98.1 % de la pea se mantuvo ocupado y 1.9 %, desocupado. De la pea femenina, 98.4 % se mantuvo con una ocupación y 1.6 %, no.

La pnea fue de 1 944 125 personas (39.2 % de la población de 15 años y más de edad), 38 397 menos que en el primer trimestre de 2023. En su clasificación según sexo, la pnea de los hombres se ubicó en 459 035 (20.5 %), 19 761 personas menos respecto al mismo periodo del año anterior. La de las mujeres fue de 1 485 090 (54.6 %), lo que significa 18 636 personas menos en el mismo periodo.

En el primer trimestre de 2024, la pnea disponible para trabajar —es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran— fue de 297 149 personas, lo que representa 15.3 % de la pnea.

La pnea masculina disponible para trabajar fue de 91 358, que equivale a 19.9 % de la pnea de hombres. En contraste, la pnea femenina disponible para trabajar fue de 205 791, cifra que representa 13.9 % de la pnea de mujeres.

Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, la pnea disponible para trabajar disminuyó en 70 989 personas y la pnea no disponible para trabajar aumentó en 32 592. Para los hombres, la pnea disponible disminuyó 37 216 personas, y la no disponible aumentó 17 455. Para las mujeres, la pnea disponible disminuyó 33 773 y la pnea no disponible subió en 15 137 personas.

En el primer trimestre de 2024, la población ocupada en Puebla fue de 2 965 064, cifra inferior en 45 972 personas, si se compara con la del primer trimestre de 2023. La población masculina ocupada fue de 1 749 734, lo que se tradujo en 38 926 hombres menos. La población femenina fue de 1 215 330, lo que significó 7 046 mujeres menos en el mismo periodo de comparación

En el primer trimestre de 2024, la distribución según su posición en la ocupación indica que las y los trabajadores subordinados y remunerados concentraron 62.0 % del total de la población ocupada. Las y los trabajadores por cuenta propia representaron 24.8 por ciento. Entre el primer trimestre de 2023 y el de 2024, los anteriores fueron los dos grupos ocupacionales más relevantes. En términos absolutos, ambos rubros registraron decrementos de 36 465 y de 500 personas, respectivamente.

Durante el primer trimestre de 2024, los porcentajes de las y los trabajadores subordinados y remunerados según sexo fueron de 64.7 % en los hombres y de 58.3 % en las mujeres: ambos representan decrementos de 1 330 y 35 135 personas respecto al mismo trimestre del año anterior, respectivamente. Por su parte, las y los trabajadores por cuenta propia representaron 22.7 % del total de hombres ocupados y 27.8 % de las mujeres: un descenso de 40 826 hombres y un incremento de 40 326 mujeres, entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024

En el primer trimestre de 2024, las actividades terciarias concentraron a la mayor parte de la población ocupada, con una participación de 53.4 por ciento. El decremento en términos absolutos fue de 59 504 personas respecto al primer trimestre de 2023.

El comercio —con una participación de 19.1 %— registró un descenso de 31 156 personas ocupadas: dicho porcentaje significó un decremento de 0.8 de punto porcentual en comparación con el primer trimestre de 2023.

Entre el primer trimestre de 2023 y el de 2024, los servicios diversos —con una participación de 9.4 %— reportaron una baja de 17 050 personas ocupadas. Los servicios sociales —con una aportación de 6.6 %— mostraron una disminución de 32 120 personas ocupadas

Los restaurantes y servicios de alojamiento —con una participación de 6.0 % en el total de la ocupación— alcanzaron un descenso de 9 180 ocupadas y ocupados en comparación con el primer trimestre de 2023

Del primer trimestre de 2023 al primer trimestre de 2024, destacó el aumento en la participación de las y los ocupados que laboran de 15 a 34 horas semanales. Este grupo pasó de 20.4 a 21.5 por ciento. En términos absolutos, se observó un incremento de 23 194 personas ocupadas.

En los hombres, la contribución de los ocupados que laboran de 15 a 34 horas semanales pasó de 15.1 a 15.7 por ciento. La de los ocupados que laboran más de 48 horas semanales pasó de 35.8 a 37.4 por ciento. Lo anterior representa un aumento de 4 883 hombres ocupados en jornadas de 15 a 34 horas semanales, y un incremento de 14 168 hombres ocupados en jornadas de más de 48 horas semanales, respecto al primer trimestre de 2023. Por su parte, las mujeres ocupadas en jornadas de 15 a 34 horas semanales pasaron de 28.2 a 29.9 %: el aumento fue de 18 311 personas. Las mujeres que laboraron más de 48 horas semanales registraron un aumento en su participación de 20.3 a 20.4 %, lo que implica un incremento de 0.1 de punto porcentual

En el primer trimestre de 2024, en el ámbito no agropecuario (que agrupa a 80.8 % de la población ocupada) se emplearon 17 611 personas menos respecto al primer trimestre de 2023. En los micronegocios hubo 21 995 personas ocupadas más, particularmente en unidades económicas con establecimiento para operar. En estos, el aumento fue de 30 122 personas. Las y los ocupados en los pequeños establecimientos registraron un descenso de 23 424 personas.