Reivindica AMLO importancia de la libertad de expresión

LA JORNADA

El presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó la importancia de la libertad de expresión en México, aunque haya diferencias, críticas y hasta insultos. Incluso mencionó que se expresó ayer “Ricardo Salinas Pliego, con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada. Eso antes no se veía. Aquí no pasa nada. Es sagrada la libertad, en general la libertad de expresión. No coincidimos, pero lo respetamos. No censuramos a nadie”.

En su conferencia dijo que “debemos sentirnos muy orgullosos de ello. No hay un régimen autoritario, mucho menos dictatorial. En una dictadura no se puede protestar”. Incluso se pronunció en torno a la salida de Carlos Alazraki de medios de comunicación, difundiendo incluso en el salón Tesorería, la descripción que hizo Alazraki de cómo se enteró de su salida de ese medio.

El tema de la libertad de expresión surgió a partir de un cuestionamiento sobre una postura de la empresa American Airlines quien anticipó que podría abandonar sus operaciones de carga del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. “Hay declaraciones pero no hay nada formal, no hay denuncia ni queja. Tienen derecho a manifestarse. Vivimos en un país libre”.