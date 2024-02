SOY FÚTBOL

¡El fútbol no se detiene! Este miércoles 7 de febrero, Soy Fútbol te trae una cartelera llena de emociones con partidos de la Liga MX, Liga de Expansión MX, Liga de Campeones CONCACAF, AFC Copa Asia, amistosos, campeonatos estatales brasileños, Copa Argentina, Copa AUF, Copa de Alemania, Copa de Francia, Copa de Portugal, Copa del Rey, Copa Libertadores, FA Cup, KNVB y Liga Colombiana.

En la Liga MX, Pachuca recibe al Club León a las 21:00 horas por Fanatiz, Claro Sports, Youtube, Amazon Prime, Vix Premium y FOX Sports 2.

En la Liga de Expansión MX, se juegan dos partidos:

Club Atlético La Paz vs Atlante a las 19:05 horas por Star+ y ESPN 2.

Cimarrones de Sonora vs CD Tapatío a las 21:05 horas por Star+ y ESPN 2.En la Liga de Campeones CONCACAF, la jornada de este miércoles es crucial para los equipos mexicanos:

Herediano vs Toluca FC a las 19:00 horas por Fox Sports 2 y Fox Sports Premium. Los Diablos Rojos buscarán un buen resultado en Costa Rica para llegar con ventaja a la vuelta.

Forge FC vs Chivas a las 19:00 horas por FOX Sports 2 y FOX Sports Premium. El Guadalajara quiere empezar con el pie derecho su participación en el torneo.

Vancouver Whitecaps vs Tigres UANL a las 21:00 horas por FOX Sports Premium. Los Tigres buscarán una victoria en Canadá que les de tranquilidad para la vuelta.

No te pierdas tampoco la jornada de la AFC Copa Asia con Irán vs Qatar a las 09:00 horas por Star+, amistosos como el Inter Miami CF vs Vissel Kobe a las 03:00 horas por MLS Season Pass, y partidos de los campeonatos estatales brasileños, Copa Argentina, Copa AUF, Copa de Alemania, Copa de Francia, Copa de Portugal, Copa del Rey, Copa Libertadores, FA Cup, KNVB y Liga Colombiana.

Partidos para hoy miércoles 7 de febrero; Liga MX, Concachampions y más