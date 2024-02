¿Cuándo juega San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2024?

MILE NIO

Cada vez falta menos para ver el juego del Super Bowl 2024, duelo en el que los protagonistas serán los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, equipos que se verán las caras nuevamente en esta instancia después de cuatro años.

La sede de este gran enfrentamiento será en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, recinto y ciudad que albergarán por primera vez un partido del Súper Domingo.

¿Quién cantará el Himno de Estados Unidos en el Super Bowl?

La artista encargada de cantar el Himno Nacional de Estados Unidos en la edición 58 del Súper Tazón será Reba McEntire, una famosa exponente de la música country.

Después de su interpretación, vendrá la tradicional canción America the Beautiful, la cual estará a cargo del rapero Post Malone y más tarde Live Every Voice and Sing con Andra Day.

¿A qué hora será el show de medio tiempo del Super Bowl?

El elegido de poner ambiente en el show de medio tiempo del Super Bowl LVIII será Usher, quien estará subiendo al escenario cerca de las 18:50 horas (centro de México), cuando se espera termine el segundo cuarto; sin embargo este horario podría variar dependiendo del juego.

¿A qué hora juega 49ers vs Chiefs en el Super Bowl LVIII?

La edición 58 del Super Bowl se estará celebrando este domingo 11 de febrero en punto de las 17:30 horas (centro de México), donde San Francisco y Kansas City estarán enfrentándose por ganar el trofeo Vince Lombardi.

¿Dónde ver el Super Bowl 2024 en México?

Los aficionados al futbol americano en nuestro país tendrán varias opciones para ver el juego del Súper Tazón 2024, pues el duelo entre el equipo de Brock Purdy y Patrick Mahomes se transmitirá por ESPN, Fox Sports y en televisión abierta por el Canal 5 y Azteca 7.

Otras alternativas son Star+ y NFL Game Pass, streamings que necesitan de una suscripción, de lo contrario no podrán ver su contenido.

​¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene 49ers y Chiefs?

Los Kansas City Chiefs tienen un total de tres títulos del Super Bowl, el primero lo obtuvieron en 1970 al derrotar a los Vikings; el segundo llegó décadas más tarde, pues en 2020 vencieron a San Francisco y el último fue el año pasado (2023) tras ganarle a los Eagles.

Kansas City Chiefs 38-35 San Francisco 49ers | Super Bowl LVII

San Francisco 49ers 20-31 Kansas City Chiefs | Super Bowl LIV

Minnesota Vikings 7-23 Kansas City Chiefs | Super Bowl IV

Los Niners cuentan con cinco trofeos Vince Lombardi, donde el último título del Súper Tazón que ganaron fue en 1994; por lo que ahora buscarán revancha ante los Chiefs, quienes le arrebataron este galardón hace cuatro años.

San Francisco 49ers 49-26 San Diego Chargers | Super Bowl XXIX

Denver Broncos 10-55 San Francisco 49ers | Super Bowl XXIV

San Francisco 49ers 20-16 Cincinnati Bengals | Super Bowl XXIII

San Francisco 49ers 38-16 Miami Dolphins | Super Bowl XIX

San Francisco 49ers 26-21 Cincinnati Bengals | Super Bowl XVI