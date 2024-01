El PAN de las mentiras y la traición va en picada: Morena

Staff/RG

*Destacan que hay 19 denuncias en contra en abanderado opositor, por delitos electorales

“En Morena cumplimos con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por eso hemos tenido el respaldo de la gente, porque no somos iguales, en el PAN están acostumbrados a tirar la piedra y esconder la mano, a ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, critican siempre malas prácticas, pero acaban haciéndolas”, aseguró Olga Romero Garci-Crespo, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, en rueda de prensa.

A manera de ejemplo, citó que los panistas defienden “a un precandidato que dio la espalda a los poblanos al solicitar licencia por su hambre de poder y de servirse a él no al pueblo, dejó pasar esa oportunidad por su interés personal y por la misma razón dejó de la atención de las necesidades de nuestra capital”.

En este mismo tenor, acusó que el precandidato del PAN que ha orillado al personal del Ayuntamiento “a cometer delitos electorales por el uso de recursos públicos en su favor, ahí tienen la movilización de automóviles y personal en un acto proselitista en horario de trabajo”. Además de considerar que ese Acción Nacional “mentiroso y traidor, va en picada”.

Y es que, al respecto, Alfonso Bermúdez, señaló que existen 19 quejas presentadas en contra de Eduardo Rivera, entre otras irregularidades por el pegado de microperforados en vehículos del transporte público.

Ante esto, Olga Romero Garci-Crespo adelantó que los partidos que conforman la megacoalición, Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México “respaldaremos estos señalamientos, para que al pueblo se le haga justicia y el recurso público se utilice para atender las necesidades sociales, no en la promoción de personajes, el PAN no puede seguir abusando”.

En este sentido, añadió que el PRI y PAN tienen “muchas cosas en común, pero lo que más les identifica es su manera de actuar corrupta e hipócrita”.

Finalmente indicó que quienes conforman la Megacoalición “representamos a las y los poblanos, sin violar la ley, estamos atentos a las necesidades de los ciudadanos y pendientes de las encomiendas y defensa de la Cuarta Transformación”.

En la rueda de prensa estuvieron también Agustín Guerrero, secretario general; Liz Sánchez, representante del PT; Jimmy Natale, líder estatal del PVEM y Maiella Gómez de Fuerza por México, entre otros personajes.