Alerta SSP sobre robo de cuentas comerciales en WhatsApp y Facebook

Staff/RG

-La institución exhorta a la sociedad a configurar la autenticación en dos pasos y evitar dar clic a links desconocidos

-Durante 2023, la Policía Cibernética atendió mil 565 casos relacionados con el robo de cuentas en redes sociales, y reportó 3 mil 064 para su eliminación

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), exhorta a la sociedad a reforzar medidas preventivas para evitar el robo de cuentas empresariales en WhatsApp y páginas comerciales en Facebook.

Con base a la información recabada mediante reportes ciudadanos, la Policía Estatal Cibernética detectó que delincuentes realizan el envío de mensajes o notificaciones a los administradores de cuentas empresariales en WhatsApp y páginas comerciales en Facebook para alertarlos sobre una supuesta infracción de normas y políticas. Mediante intimidaciones como la suspensión definitiva de las cuentas, los probables responsables inducen a las víctimas a abrir un link para ingresar claves de acceso y así vulnerar los perfiles.

Con el objetivo de evitar este tipo de actividades ilícitas, la Secretaría de Seguridad Pública invita a la población a tomar en cuenta lo siguiente:

• Configurar la autenticación en dos pasos.

• No dar clic a links desconocidos.

• Activar alertas sobre inicios de sesión no reconocidos.

• Verificar el nombre de la dirección antes de hacer clic.

• Reportar contenido sospechoso como SPAM.

• No responder a mensajes que soliciten acciones inusuales.

Durante 2023, la Policía Cibernética atendió mil 565 casos relacionados con el robo de cuentas en redes sociales, y reportó 3 mil 064 para su eliminación, a fin de inhibir la comisión de ciberdelitos como usurpación de identidad y fraude.

La Secretaría de Seguridad Pública pone a disposición de la población el número 22 22 13 81 11, línea abierta 24 horas para dar orientación.