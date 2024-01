En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

Lo impensable es posible

Cuando todo parecía marchar sobre ruedas, cuando la escuadra camotera logró deshacerse del ‘Tirano’ Arce y con la llegada del hasta ese momento llamado Tandem Carbajal-Noriega, los resultados se empezaron a dar hasta sumar 24 puntos tomando a la escuadra en la fecha seis y metiéndolo a la liguilla en el sexto lugar, lo cual preveía que manteniendo al 95% del plantel y con los mismos actores, las cosas siguieran caminando de manera adecuada.

Sin embargo, algo pasó dentro, que sin previo aviso Luis Miguel Noriega dejó de aparecer en la banca y fue mandado a observar los partidos al palco donde acomodan a los jugadores que no son considerados para la banca y donde en ocasiones también se estaciona el ‘Cáncer’ del equipo llamado Ro(b)a quien ante la separación de la que ha sido objeto él y su corrupto grupo de saqueadores, se están empeñando en ponerle obstáculos al director general del equipo llamado Gabriel Saucedo.

De entrada deben saber los actores que Saucedo sabe todo lo que elucubran a su alrededor y poco a poco está limpiando la casa.

Carbajal, durante el torneo anterior, era asesorado por su amigo y ex compañero de trabajo Mario García, quien tuvo éxito como DT del Atlante en la liga de expansión.

Nada de malo tiene contar con un asesor externo que te ayude en los parados tácticos y en el estudio del equipo rival, sin embargo, ante la salida de Mario García a Costa Rica y ya con su nuevo encargo, dejó de ayudar a su amigo y esto coincide por casualidad o no en el hecho de que los resultados dejaron de fluir.

Noriega no realizaba un trabajo tan táctico en la banca como muchos creen, sin embargo por su trayectoria al interior de la franja era bien respetado por el grueso de los jugadores dentro del vestidor.

Quizás esa situación haya provocado que Carbajal cometiendo un error garrafal empiece a actuar como el ‘tirano’ Arce queriendo deshacerse de la gente que puede considerarse peligrosa para él.

Al interior de la directiva se sabe y se sabe bien que si los resultados no mejoran, Carbajal podría salir dejando como DT a Noriega o en una de esas haciendo pareja con el venezolano Fernando Aristeguieta quien actualmente dirige a la sub 23 y donde la verdad no le ha ido tan mal.

Lo que no me explico es cómo los malditos egos pueden acabar con un trabajo que se venía haciendo bien.

Por otro lado y después del empate a un gol frente a Toluca lo que le da al Puebla un punto de nueve disputados, resulta que algunos miembros de los utileros y parte de la familia del famoso ‘More’ fueron también mandados a la tribuna sin motivo aparente.

Cierto es que Germán el hijo del ‘More’ y el verdadero jefe ahora del cuerpo de utilería, fue culpado por parte de Ro(b)a y Cía. del robo de las playeras que aparecieron en Estados Unidos durante la ‘Leagues Cup’, aunque obviamente él sólo seguía órdenes de ya sabemos quién.

¿Qué está pasando adentro del vestidor del Puebla donde por ahora el jefe de jefes es Gastón Silva a quien internamente le dieron el bastón de mando?

¿De verdad no se dan cuenta que Ro(b)a y lo que queda de los 40 ladrones están intentando por todos los medios desestabilizar al equipo?

Hablan, cuchichean, conspiran tratando de partir al cuerpo técnico y jugadores para tratar de perjudicar a Saucedo que vino con todas las ganas de sacar a la escuadra adelante.

El Chompiras es un cero a la izquierda que no sirve para nada y solo se la pasa ‘mamando’ el día del partido.

El chileno vividor ya no opina porque no se lo permiten, incluso ya sacaron a parte de sus familiares de la institución con todo y el que trabajaba en Lobos BUAP que les manejaba a los jugadores.

Este grupo está perdiendo fuerza, las ‘madames’ están desesperadas pues saben bien que acabando el torneo o en cualquier momento, pueden salir disparados para afuera.

Las porras, con la muerte del ‘operador financiero’ del boletaje de Ro(b)a se encuentran confundidos y el único capaz de sacar adelante el tema y ordenar el asunto es el llamado ‘Zorrillo’ a quien tampoco le han dado un trato digno.

En pocas palabras las cosas se han complicado y urge hacer al interior una ‘purga’ de toda esta gentuza que solo le está haciendo daño al equipo.

El tema aprieta y las jornadas pasan.

Llegó el momento de tomar decisiones priorizando al equipo.

Que los poblanos sepan lo que realmente está sucediendo al interior del equipo, aún y cuando seguramente tratarán de desmentir está información.

Usted le va a creer? Yo tampoco.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

