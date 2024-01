Playoffs LMP: Así ‘ahogaron sus penas’ jugadores de Tomateros tras ser eliminados por Venados

AlBat

A pesar de la magnífica actuación del pitcher abridor José Bravo, quien se fajó en la loma de los disparos ponchando a nueve rivales en cinco entradas, los Tomateros de Culiacán no lograron sacudirse la blanqueada y este martes cayeron por pizarra de 4-0 ante los Venados de Mazatlán. De esta manera, la novena de la capital sinaloense se despide del torneo tras caer eliminados en las semifinales de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP).

En Juego 5 en Culiacán resultó ser una pesadilla para los locales, pues el refuerzo cubano de los visitantes, Odrisamer Despaigne, lanzó una auténtica joyita de siete innings en blanco y apenas tres imparables permitidos. Al final los Venados lograron sacar el triunfo y con ello avanzaron a la Gran Final, que disputarán a partir del próximo sábado 20 de enero contra los Naranjeros de Hermosillo.

Una vez eliminados del torneo, algunos peloteros de los Tomateros ‘ahogaron sus penas’ en el dugout. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el jardinero mexicano Jesús Fabela, publicó un video en el cual se ve a él y varios compañeros de equipo cantando a “todo pulmón” la canción “Cruz de Madera”, interpretada originalmente por la agrupación “Miguel y Miguel”. Así fue como Chuyito Fabela y compañía se despidieron de la temporada 2023-24 de la LMP.

Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada”. Fue así cómo el cantante de música sierreña Irving Álvarez, entonó a un costado de Fabela la famosa melodía.

En cuanto a los equipos que jugarán la Gran Final, los Venados de Mazatlán irán por su 10mo campeonato de la liga, mientras que los Naranjeros de Hermosillo, buscan su 17ma corona. Cabe mencionar que el club que resulte campeón representará a México en la Serie del Caribe 2024 que se estará disputando en Miami, Florida, del 1 al 9 de febrero.