Kings League Américas: Así quedaron definidos los equipos tras el draft

El momento ha llegado, quedaron definidos los 120 jugadores que conformarán a los 12 equipo de la Kings League Américas. Baruc Ochoa hizo historia al convertirse en el primer pick en la historia de la competencia al fichar con Raniza FC.

En el evento se dieron cita también diversas personalidades como: el presidente Miguel Layún, y el director deportivo Marc Crossas, así como la presencia de Rafael Puente de Río Jr., Ricardo Antonio Lavolpe, así como los presidentes Alex y Gabriel Montiel, presidentes de Peluche Caligari, y la presidenta del Club de Cuervos, Mercedes Roa, acompañada de Joaquín Ferreira (Potro Romani).

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, fue uno de los invitados al evento, junto a Sofía Reyes e Iván Zamorano. Guzmán habló previo al evento y destacó la importancia de este tipo de oportunidades a los futbolistas.

“Lo que es el deporte, y fomentar este tipo de eventos, abre un montón de puertas, brinda un montón de oportunidades. Me parece un lindo desafío, un lindo proyecto, y me parece una herramienta inclusiva muy importante”.

“Abre un montón de puertas, brinda muchas oportunidades. Me parece un lindo desafío un lindo proyecto”: Nahuel Guzmán, portero de Tigres, sobre la Américas Kings League 📹 Jorge Floreshttps://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/0NyVFm5qgy — La Afición (@laaficion) January 16, 2024

Por su parte, los ex jugadores César Villaluz, Martín Bravo y Osmar Mares, ficharon con Los Aliens, Club de Cuervos y West Santos FC, respectivamente. Otros ex futbolistas que también fueron elegidos son: Edgar Lugo y Yosgart Gutiérrez. Todos ex jugadores de la Liga MX, en cierto momento.

Por otro lado, algunos jugadores que pretendían ser escogidos por algún equipo se quedaron en sus lugares a la espera de una oportunidad, que se podrá dar en otra ocasión.

¿Cómo quedaron los equipos de la Kings League Américas?

Luego de algunas rondas para elegir a sus futbolistas y la ronda de robos, por fin se dio a conocer los jugadores que conformaran cada uno de los 12 equipos que competirán por el título.

Raniza

Baruc Ochoa

José Rochín

Yair Arias

Yosgart Gutiérrez

Ricardo Villavicencio

Israel Jiménez

Axel Martínez

Sergio Vázquez

Adolfo Valdez

Hugo Murga

César Romo

Los Chamos

Alain Villanueva

Jairo Tapia

Diego Franco

Chris Ayala

Kevin Olivares

Carlos Guedez

Asdrubal Rojas

Luis Nava

West Santos FC

Juan Zelada

Osmar Mares

Silverio Rocchi

William Rojas

Juan Martínez

Samuel Rojas

Felipe Jiménez

José Miramontes

Peluche Caligari

Gustavo Guillén

Emiliano López

Ismael Valadez

James Ryan

Diego Flores

Alejandro Vázquez

Francisco Daniel García

Gabriel Morales

Dustin Salazar

Alejandro Corona

Real Titán FC

Martín Rodríguez

Christopher Pedraza

Erik Guzmán

Andrés Guzmán

Edson Trejo

Paul Cruz

Javier Meraz

Santiago Martínez

Cristian Chaparro

Omar Láscari

Muchachos FC

Juan Hernández

Erik Vera

Franco Colagrossi

Gerardo Lugo

Abner Rebollar

Gustavo Lua

Julio García

Josep Alonso

Edwin Cárdenas

Persas FC

Brihan Gutiérrez

Nicolás Jalil

Rafael Martínez

Hirving Melgar

Rafael Monroy

Fernando Olmedo

Ariel Pérez

Galácticos del Caribe

Carlos Salazar

Adrián Monroy

Julio Torres

Erick Cerda

Jonathan García

Pablo Samaro

Abner Monreal

Bryan Hernández

Ricardo Ferriño

Atlético Parceros FC

Patricio Arias

Didier Uribe

Jorge Ruiz

Alejandro Ávalos

Edgar Álvarez

Patricio Navarro

Juan Juárez

Diego Gutiérrez

Luis Robles

César Marín

Club de Cuervos FC

Santiago Lagarde

Martín Bravo

Eder López

Donovan Martínez

Rafael Ajá

Manuel Viniegra

David Tamayo

Alfonso Rosales

Eli Saadia

Los Aliens FC

César Villaluz

Anferny Rebollar

Alfonso Nieto

Carlos López

Juan Pablo Marín

Kevin Quiñones

Damián Scarinci

Querubín Romero

Jerónimo Amione

Óscar Medina

Olimpo United