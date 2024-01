Fuera de lugar: Ricardo Homs

GUADALUPE… GUADALUPE



He leído con interés tu columna titulada ¡Para Xóchitl!



Primeramente te quiero decir, -Guadalupe Loaeza-, que no soy amigo de ella… ni siquiera Xochilover y es más… ¡nunca la he visto en persona!.

No pretendo rebatir si está realizando una buena o mala campaña. Sin embargo, es la única posibilidad real que tenemos de impedir que este gobierno destructivo se consolide y nos lleve al México violento, -y además-, nos haga retroceder 50 años.

Por amor a este gran país y creyendo en el gran destino que merece, es que votaré por Xóchitl y promoveré entre quienes me rodean que también lo hagan.

Desconozco aún por qué muchas mujeres de clase acomodada como tú no la quieren.

No es por Xóchitl por quien quiero abogar, sino por la oportunidad que ella representa de preservar para el futuro un modelo de país democrático que podamos dejar como legado a las próximas generaciones.

Lo que representa la 4T y el futuro que nos ofrece a través de su candidata, ya lo conocemos: es el fanatismo de quienes se creen poseedores de la verdad absoluta y nos la quieren imponer al precio que sea, sin entender que la democracia es un modelo incluyente que nos integra a partir de nuestras afinidades y se olvida de nuestras diferencias.

Quiero apelar a tu fina inteligencia que me deslumbró con su charla cuando te conocí en Veracruz y comimos juntos hace poco más de 25 años.

No esperemos que ella gane la elección porque tenga la estrategia perfecta. Hagámosla ganar, -no porque sintamos simpatía por ella-, sino por el futuro que representa. Incluso, hagámosla ganar a pesar de sus errores y limitaciones de campaña.

Es esta sociedad mexicana comprometida con el futuro quien debe ganar la campaña y veámosla a ella simplemente como el instrumento de la voluntad ciudadana

Darnos por vencidos desde ahora representa olvidar que la grandeza de este país es su fortaleza para remontar la adversidad y reinventarse a pesar de los malos gobiernos que ha padecido, principalmente los populistas. En un mundo tan inestable como el de hoy las campañas políticas se ganan en el último minuto.

Te invito a que tomemos control de nuestro futuro y hagamos campaña a favor de la candidata que tenemos, -incluso considerando que si su equipo asesor no llegase a estar a la altura del reto-, la hagamos ganar a pesar de ella o sus circunstancias.

Concienticemos a quienes nos rodean de que no podemos permitirnos el lujo de contaminarnos de subjetividad y reacciones emocionales. Que no votar por ella porque no nos simpatice, significa una traición para las próximas generaciones de mexicanos y abstenernos de ir a votar, no es opción, pues automáticamente se convierte en un voto a favor de la 4T.

El abstencionismo ¡no es opción!.

Tu talento y experiencia política son valiosas apórtalas con optimismo a favor de la democracia.

Recibe mi afecto y admiración.