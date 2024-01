3 libros de negocios imperdibles para la expansión de tu empresa a Estados Unidos

Staff/RG

Estados Unidos tiene una extensa relación con Latinoamérica, entenderla representa una oportunidad para que las empresas de la región puedan expandirse y competir en este país, reconocido como el mayor importador neto del mundo.

América Latina representó el 22% del total de las importaciones estadounidenses en 2022, destacando a la región como un competidor global de primera línea.

Si buscas expandir tu negocio a Estados Unidos, así como comprender los retos y áreas de oportunidad de voz de expertos en la materia, hay tres libros clave que te recomendamos leer para este 2024.

La relación comercial entre Latinoamérica y Estados Unidos es significativa e histórica. El volumen de transacciones de bienes y servicios entre los 33 países de la región con Estados Unidos ha permitido un comercio fluido de bienes y servicios que ha proporcionado crecimiento a un sinnúmero de empresarios latinos.

De acuerdo con la CEPAL, durante la primera mitad de 2022, las importaciones de mercancías de Estados Unidos desde América Latina y El Caribe ascendió a 297 mil millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 23% con respecto al mismo periodo en 2021. Lo más destacado, es que América Latina representa el 22% del total de las importaciones estadounidenses. Asimismo, los tres principales países exportadores de América Latina hacia Estados Unidos fueron: México (con 224 mil millones de dólares), Brasil (con 18 mil millones de dólares) y Colombia (con 9 mil millones de dólares).

Por si fuera poco, se estima que en los últimos tres años, la potencia del norte fue el principal inversionista de la región en términos de Inversión Extranjera Directa, con más del 40% de los flujos totales.

Si bien el comercio de bienes es bastante diverso, el principal renglón de oportunidad es el de alimentos. La amplia vocación agrícola y agroindustrial de los 33 países que conforman América Latina, han generado un estrecho vínculo económico donde ambas partes buscan aprovechar, en mejor medida, las oportunidades comerciales para propiciar el crecimiento del continente.

Para entender mejor esta compleja relación comercial, te recomendamos tres libros imperdibles para este 2024:

1. América Latina a la Conquista del Mercado de Alimentos Estadounidense

Los empresarios latinoamericanos que buscan conquistar el mercado estadounidense deben prestar atención a una publicación especial: América Latina a la Conquista del Mercado de Alimentos Estadounidense de Andrés Felipe González Gutiérrez. Este libro proporciona una guía detallada sobre cómo exportar a los Estados Unidos con un diagnóstico detallado de los principales productos de algunos países de la región y una guía para tener éxito en los negocios.

Andrés Felipe González Gutiérrez, un apasionado por América Latina y experto en negocios internacionales con más de una década de experiencia contribuyendo al crecimiento de empresas de la región en su expansión internacional, invita en su libro a los productores y a las autoridades de promoción y de gobierno a identificar mayores oportunidades de exportación, alentar el cierre de las brechas comerciales y propiciar el crecimiento del principal renglón económico de la región Latinoamericana.

Más que un libro de negocios, es un testamento de que éste es el mejor momento para que América Latina se catapulte como potencia mundial agroexportadora y se posicione como un contendiente de primera línea en la industria de alimentos.

2. The United States and Latin America: The New Agenda

Es un material escrito por Victor Bulmer-Thomas y James Dunkerley, el cual proporciona una visión integral de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, incluyendo aspectos comerciales, políticos y sociales con cada una de las naciones de la región.

El libro consta de 15 ensayos escritos por académicos estadounidenses, latinoamericanos y europeos; además, cubre un período muy amplio que va de las relaciones comerciales que tuvo Estados Unidos tras la guerra fría y cómo pasaron en las últimas décadas de la seguridad al comercio y la inversión con diversas naciones.

3. China’s Expansion in Latin America and Its Impact on the United States’ Influence in the Region

Este texto analiza la creciente influencia de China en América Latina y la manera en cómo estas relaciones afectan el modelo comercial y político entre Estados Unidos y los países latinoamericanos.

Varios capítulos se centran en los crecientes vínculos económicos de China con la región, destacando las implicaciones geopolíticas de la nación asiática, así como los beneficios que generan un mayor comercio e inversión que caracterizan a esta nación como una potencia a nivel mundial.