“No pasó a mayores”, dice AMLO sobre violencia en Villahermosa

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia que se vivió en Villahermosa, Tabasco el fin de semana pasado “no pasó a mayores”.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario se quejó de la difusión que dio de estos hechos “se enteraron hasta en el Vaticano”.

“Que obras inconclusas, mucha violencia, amarga navidad en Acapulco, así, violencia… lo de Villahermosa, no, no, no. Se enteraron hasta en el Vaticano, fue la nota, afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron, todos”, subrayó.

La noche del 22 de diciembre se reportó la quema vehículos en la carretera Villahermosa-Frontera, en Tabasco, así como el asalto a una sucursal de Bodega Aurrera.

Además, en Villahermosa, se reportó una balacera entre dos conductores residentes del Fraccionamiento Campestre, quienes desataron una fuerte movilización de las fuerzas federales y estatales siendo asegurados junto a sus respectivas unidades.

Casi a la par, se reportó que civiles quemaron tráileres y un automóvil compacto sobre la carretera Villahermosa-Frontera, cerca del Fraccionamiento “Carlos Pellicer”, así como en el Periférico de Villahermosa, a la altura de Pyasur.

Este fin de semana también se registraron motines e incendios en los Centros de Reinserción Social (Creset) de Villahermosa, Huimanguillo y Comalcalco. Los disturbios dejaron dos muertos y tres heridos.

Pese a estos hechos, López Obrador celebró que los homicidios hayan tenido un bajo nivel durante el fin de semana.

El mandatario aseguró que en promedio hubo 60 asesinatos diarios cuando el promedio es de 82.

“Resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios. O sea que la gente está en su fiesta de Navidad, qué bueno. Yo me asomé ayer la Zócalo y estaba lleno y todos los días antes del 24 no se podía caminar en el centro”, concluyó.