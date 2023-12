Al momento así se jugarían los NFL Playoffs 2024 | Previo Semana 17

AS MÉXICO

A falta de disputarse 2 semanas en la NFL, la pelea por los boletos de playoffs está al rojo vivo.

¿Cuándo se juegan los Playoffs 2023-2024 y el Super Bowl 2024?

La Ronda de Comodines comienza del 13 al 15 de enero del 2024

La Ronda Divisional se disputa el 20 y 21 de enero del 2024

Los Campeonatos de Conferencia se juegan el 28 de enero del 2024

El Super Bowl se juega el 11 de febrero del 2024

¿Qué equipos están clasificados a los NFL Playoffs 2023-2024 hasta este momento?

Los clasificados hasta el momento:

Previo al arranque de la Semana 17 los clasificados a postemporada son los San Francisco 49ers, Detroit Lions, Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys de la Nacional; mientras que los clasificados de la Americana son los Baltimore Ravens y los Miami Dolphins

Los eliminados hasta el momento:

Ya son ocho los equipos eliminados y son los New England Patriots (4-11), Los Angeles Chargers (5-10), New York Jets (6-9), Tennessee Titans (5-10) de la AFC; Carolina Panthers (2-13), Arizona Cardinals (3-12), Washington Commanders (4-11) y New York Giants (5-10) de la NFC.

Los equipos con mejor récord de cada Conferencia avanzan directamente a la Ronda Divisional, en la Americana al momento serían los Baltimore Ravens y en la Nacional los San Francisco 49ers.

En la Ronda de Comodines se enfrentan el 2° vs 7°, el 3° vs 6° y el 4° vs 5° de cada Conferencia.

Al momento estos son los equipos que accederían a la postemporada en la NFL

1 – Baltimore Ravens (12-3) Primer sembrado de la Americana | AFC NorteEN PLAYOFFS 1 – San Francisco 49ers (11-4) Primer sembrado de la Nacional | Campeón NFC OesteEN PLAYOFFS 2 – Miami Dolphins (11-4) | Líder AFC EsteEN PLAYOFFS 2 – Philadelphia Eagles (11-4) | Líder NFC EsteEN PLAYOFFS

3 – Kansas City Chiefs (9-5) | Líder AFC Oeste 96% de avanzar 3 – Detroit Lions (11-4) | Campeón NFC Norte EN PLAYOFFS 4 – Jacksonville Jaguars (8-7) | Líder AFC Sur 68% de avanzar 4 – Tampa Bay Buccaneers (8-7) | Líder NFC Sur 86% de avanzar 5 – Cleveland Browns (10-5) | AFC Norte 99% de avanzar 5 – Dallas Cowboys (10-5) | NFC Este EN PLAYOFFS 6 – Buffalo Bills (9-6) | AFC Este 87% de avanzar 6 – Los Angeles Rams (8-7) | NFC Oeste 67% de avanzar 7 – Indianapolis Colts (8-7) | AFC Sur 53% de avanzar 7 – Seattle Seahawks (8-7) | NFC Oeste 69% de avanzar 8 – Houston Texans (8-7) | AFC Sur 37% de avanzar 8 – Minnesota Vikings (7-8) | NFC Norte 30% de avanzar 9 – Cincinnati Bengals (8-7) | AFC Norte 23% de avanzar 9 – Green Bay Packers (7-8) | NFC Norte 24% de avanzar 10 – Pittsburgh Steelers (8-7) | AFC Norte 17% de avanzar 10 – Atlanta Falcons (7-8) | NFC Sur 10% de avanzar

Si hoy terminara la temporada así se jugarían los playoffs