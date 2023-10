Suinaga presentó a Carlos Morales como técnico interino del Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- El presidente de los Diablos Rojos, Francisco Suinaga Conde, le dio la bienvenida a Carlos María Morales, también conocido como “El Tanque”, como el nuevo director técnico del Club Deportivo Toluca, estará en calidad de interino, sin embargo, tiene el respaldo de la directiva choricera.

En compañía de Antonio Naelson “Sinha”, Director Deportivo del Deportivo Toluca Futbol, Suinaga Conde presentó ante los medios de comunicación a Carlos María Morales como su nuevo estratega, tras la repentina salida de Ignacio Ambriz del conjunto mexiquense.

“No me gusta mucho la palabra interinato, la razón por la que se usa es porque Carlos estaba dirigiendo la Sub-23. Carlos va a dirigir de aquí a que termine el torneo, esperamos que sea el 17 de diciembre, y después veremos”, comentó en conferencia de prensa, Francisco Suinaga.

Los integrantes de los medios de comunicación, cuestionaron a Suinaga Conde por la repentina salida de Ambriz del conjunto choricero, su respuesta fue clara, no fue por una bronca o charla acalorada, la decisión la tomaron tras un análisis de los resultados, así lo comentó el directivo choricero.

“Consideramos que el equipo no está como creemos que debe estar. Se tomó la decisión de manera unánime. Nos reunimos con Nacho, con el Consejo de Administración. Estamos seguros que el equipo va a tener que estar donde tiene que estar”.

“No diría que es que se haya roto la sinergia que teníamos con Nacho. El Club y mi posición tiene constante rendición de cuentas a un Consejo de Administración y a los órganos de gobierno que tiene este Club, empezando por el dueño. Se toma una decisión cuando consideramos que hay que tomarla”, dijo.

Con respecto a la nueva encomienda del “Tanque” en la institución toluqueña, dijo que lo eligieron por su capacidad, experiencia y temperamento, pues comentó que es un técnico ganador que ya entregó resultados en las categorías inferiores del club choricero.

“Los momentos llegan de diversas maneras, no hay momentos ideales pero lo que sí es que hay que estar listos y trabajar para buscarlos y sobre todo, para aprovecharlos. Vienen dos partidos en casa y por supuesto que la idea es que el equipo califique directo a la Liguilla. Los objetivos siguen intactos, tenemos un extraordinario plantel, que está para pelear todo”, subrayó.

Frente al micrófono, el famoso “Tanque” Morales reconoció que la decisión de la directiva, la de ser el nuevo estratega, lo agarró por sorpresa, pero trabajará para llevar a buen puerto a los mexiquenses que están obligados por el plantel a llegar a la liguilla sin contratiempos.

“La oportunidad de estar acá es un sueño que tiene toda persona que trabaja en una institución, me tomó por sorpresa, acababa de entrenar con la Sub-23 y estaba en casa con mi hijo, me llamaron y la verdad no me pasaba por la mente lo que se me presentó pero la vida me ha enseñado que las oportunidades se presentan cuando menos las esperas y si yo les decía a mis jugadores de la Sub-23 que tenían que estar preparados todos los días por si el técnico de Primera los necesitaba, estar listos y no puedo yo no estar listo si se los exigía a ellos”, declaró.

Los dos primeros retos para el nuevo estratega del Toluca, serán este domingo ante el Atlético de San Luis y después ante los Camoteros del Puebla, a mitad de semana.