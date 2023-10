Hay fondos ilimitados para apoyar a víctimas de ‘Otis’: AMLO

LA JORNADA

No habrá límite presupuestal para apoyar a la gente afectada por Otis en Guerrero, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador; mientras el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, precisó que en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) hay 14 mil 279.1 millones disponibles.

Ante las voces que han señalado que con la eliminación del fideicomiso del Fonden el país no tiene recursos para atender la devastación causada por el meteoro, el mandatario replicó que existen recursos presupuestales suficientes para ese objetivo; además aseveró que ese mecanismo no era sólo la caja chica, sino la grande de políticos corruptos en sexenios pasados.

Tenemos un recurso para eso, garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites, enfatizó.

Durante la mañanera de ayer, mientras hablaba de los saldos causados por el huracán, el jefe del Ejecutivo aclaró dos puntos difundidos ampliamente por muchos de sus opositores en redes sociales, al igual que en algunos medios de comunicación, desinformación que consideró politiquera.

Remarcó que es falso que murieran 16 personas en un hospital del IMSS en Acapulco, debido al estado de las instalaciones, y descartó la falta de recursos por la extinción del fideicomiso del Fonden.

“Vamos a suponer que desapareció. ¿Por qué empezar a hablar de eso si todavía ni siquiera han iniciado las acciones? Estamos levantando árboles y buscando desaparecidos y ya con esta actitud politiquera de decir: ‘Pero no hay Fonden’”.

En el pasado gobierno, agregó, existían proveedores exclusivos y todo el Fondo lo manejaba Gobernación. Y está probado que se robaban el dinero. Por eso desaparece (en este sexenio) esta oficina para la transa, para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero, al contrario, se protege el capital y se hace a un lado a los corruptos.

Por la tarde, en reunión con la Comisión de Presupuesto, el subsecretario De Botton respondió ante las preguntas de los diputados que, para este año, la Cámara de Diputados aprobó 17 mil 156.8 millones de pesos para el Fonden.

“Entonces no ha habido en absoluto ninguna reducción, es más, se registró una ampliación del séptimo transitorio (de la Ley de Ingresos de la Federación), de 3 mil 633.6 millones de pesos.

Tenemos un restante suficiente. Además, vamos a tener lo que necesite la población, no hay un límite establecido para responder a una emergencia de este nivel.