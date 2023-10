Fórmula 1: ¿Dónde y a qué hora ver el GP de Estados Unidos?

EXCELSIOR

El Gran Premio de Estados Unidos es la decimoctava prueba en el calendario 2023 de la Fórmula 1 y se celebrará este fin de semana en el Circuito de las Américas, donde Max Verstappen (Red Bull) llega ya como tricampeón; mientras que su compañero, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez luchara por mantener el puesto de subcampeón ante Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin).

DÍAS Y HORARIOS DEL GP DE ESTADOS UNIDOS

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará del viernes 20 al domingo 22 de octubre sobre el Circuito de las Américas, una pista en la que ‘Checo’ Pérez suele sumar puntos, mismos que ahora necesita para conservar el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos.

20 de octubre de 2023 – Primera y única práctica libre: 11:30 horas del Centro de México.

20 de octubre de 2023 – Clasificación: 15:00 horas del Centro de México.

21 de octubre de 2023 – Sprint Shootout: 11:30 horas del Centro de México.

21 de octubre de 2023 – Carrera Sprint: 16:00 horas del Centro de México.

22 de octubre de 2023 – Carrera GP de Estados Unidos: 13:00 horas del Centro de México.

