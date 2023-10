Confirmada la primera selección eliminada del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá

MILENIO

A tres años de disputarse, sin tener las sedes definidas totalmente, sin una mascota oficial todavía y a falta de 968 días para a la Copa Mundial de la FIFA de México, Estados Unidos y Canadá 2026; ya hay una primera selección eliminada del proceso mundialista.

El conjunto perteneciente a la Confederación Asiática de Futbol (AFC), el equipo seleccionado de Guam, es la primera selección en despedirse del Mundial 2026, al perder contra Singapur con un marcador global de 3 a 1.

