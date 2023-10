Alumnos de la BUAP encabezan las representaciones del estado en las olimpiadas nacionales de Matemáticas y de Física

La XXXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas se realizará del 5 al 10 de noviembre, en Durango; y la XXXIV Olimpiada Nacional de Física, del 19 al 23 de noviembre, en Guadalajara

Los estudiantes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de Atlixco y del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, de la BUAP, Yérik Damián Flores Torres y Jaime López Ortiz, obtuvieron el primer lugar en las olimpiadas estatales de Matemáticas y de Física, respectivamente, con lo cual encabezan las representaciones de Puebla en la fase nacional de estas competencias del conocimiento. Con ello, una vez más, esta Casa de Estudios refrenda su compromiso con la calidad educativa.

En ambos concursos de conocimientos los alumnos resolvieron durante dos y tres días exámenes con duración de 4 a 4 horas y media; hoy se preparan de la mano de ex olímpicos, también estudiantes de la BUAP, para enfrentar con éxito la XXXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas, del 5 al 10 de noviembre; y la XXXIV Olimpiada Nacional de Física, del 19 al 23 de noviembre.

Las Matemáticas son divertidas y entretenidas

La selección estatal que participará en la XXXVII Olimpiada Mexicana de Matemáticas, en Durango, Durango, está integrada por seis alumnos, de los cuales tres son preparatorianos de la BUAP: Yérik Damián Flores, primer lugar; Angélica Pérez Ramírez y José Eduardo Deción Pérez, cuarto y quinto lugar, respectivamente, ambos de la Preparatoria Emiliano Zapata.

El grupo fue conformado luego de la aplicación de exámenes en cinco etapas, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, con los seis mejores resultados en la resolución de problemas.

Alumno del tercer semestre de la Simón Bolívar de Atlixco, desde la secundaria Yérik Damián Flores ha participado en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que organiza la Sociedad Matemática Mexicana. A la fecha ha obtenido dos medallas de plata y una de bronce, así como una Mención Honorífica. De las Matemáticas dice: “se me hace muy entretenido y divertido resolver acertijos y problemas”.

La Física es una forma de explorar el mundo desde su esencia

Con miras a su participación en la XXXIV Olimpiada Nacional de Física, que tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, Jaime López Ortiz, primer lugar, se prepara por su cuenta a la par de la asesoría que le brindan ex olímpicos que hoy cursan una licenciatura en la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

El estudiante del tercer semestre del Bachillerato Internacional 5 de Mayo -como Yérik, sólo que en Física-, se inclinó desde la secundaria por esta ciencia: “Me gusta porque es otra forma de ver el mundo; por qué el sol brilla o por qué después de un cielo nublado llueve. Para mí es una forma de explorar el mundo desde su esencia”.

La representación poblana que asistirá a la fase nacional está integrada por cuatro alumnos, de los cuales tres son de la BUAP. En este grupo Jaime López logró el primer lugar, mientras que Emiliano Nolasco Cervantes, de la Preparatoria Emiliano Zapata, el segundo; y Ángel Gabriel Munguía Velázquez, del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, el cuarto.

“La verdad no me lo esperaba, es una grata sorpresa haber obtenido el primer lugar; me siento muy orgulloso, fue algo que trabajé mucho”, expresa Jaime, quien desde ahora ha definido su futuro profesional en la ingeniería aeroespacial.