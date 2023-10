AMLO firma acuerdo con 23 gobernadores para garantizar servicios médicos y medicamentos gratuitos

EL UNIVERSAL

López Obrador destacó que la mitad de la población no tiene seguridad social. Foto: Gabriel Pano / El Universal El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana un acuerdo con 23 gobernadores de Morena y partidos afines para firmar el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, por medio del IMSS-Bienestar, el cual busca garantizar acceso a servicios médicos y medicamentos gratuitos y el cual, afirmó, estará funcionando al 100% a más tardar en marzo del año próximo.

En Palacio Nacional, López Obrador destacó que la mitad de la población no tiene seguridad social.

“Nos da mucho gusto estar el día de hoy estar en compaña de gobernadoras, gobernadores que han convenido con la Federación el que trabajemos juntos para garantizar a los mexicanos el derecho a la salud. Este es un acto trascendente porque llegamos a un acuerdo entre todas, todos, con el propósito de mejorar todo el sistema de salud pública.

“Ustedes saben que hay mexicanos que tienen seguro médico, ya sea privado o son derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE o de otras instituciones públicas, pero hay también millones de mexicanos – alrededor de la mitad de la población – que no tiene seguridad social, que no tienen seguro médico y es dirigida a esta población la decisión de ayudar para que todos los mexicanos cuenten con atención médica, con medicamentos de manera gratuita”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que el derecho a la salud ya está en la Constitución, en el artículo Cuarto, pero reconoció que en la práctica en hospitales no hay médicos, no hay especialistas, no hay medicinas es “letra muerta”.

“Entonces es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adheriste, participar juntamente con la Federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas por nada porque la salud no es privilegio, es un derecho.

“Queremos que a más tardar en marzo del año próximo ya esté funcionando al 100% todo el sistema”, explicó.

Firmaron el Acuerdo, los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; de Campeche, Layda Sansores; de Chiapas, Rutilio Escandón; el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres; Julio Menchaca, de Hidalgo; Delfina Gómez, del Estado de México; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Oaxaca, Salomón Jara; Sergio Salomón, de Puebla; Indira Vizcaíno, de Colima; Mara Lezama, de Quintana Roo.

Además, firmaron el acuerdo Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; de Sinaloa, Rubén Rocha; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tabasco, Carlos Manuel Merino; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; Veracruz, Cuitláhuac García; y de Zacatecas, David Monreal.

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que no acudieron a esta firma los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y de Guerrero, Evelyn Salgado, pero que estaba presentes en el salón Tesorería sus secretarios de salud quienes, indicó, habían también firmado el Acuerdo.