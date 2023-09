El Camino de México inicia en Tlaxcala: Marcelo Ebrard

Staff/RG

El ex canciller estuvo acompañado por cientos de simpatizantes encabezados por Jorge Corichi y Carol Altamirano, quienes se congregaron en las Escalinatas de los Héroes de la capital

Desde las Escalinatas de los Héroes en la capital de Tlaxcala, Marcelo Ebrard Casaubón inició su gira para construir el Camino de México, un movimiento de hombres y mujeres libres que buscan recuperar la dignidad y grandeza del país.

Ante cientos de simpatizantes que se congregaron en lo alto de este inmueble que es ya emblemático y distintivo en el paisaje de la ciudad y flanqueado por Jorge Corichi y Carol Altamirano, el ex canciller agradeció el respaldo que ha tenido de miles de personas y en respuesta a esa gratitud es que dijo, tomó la decisión de construir este nuevo movimiento político.

“Todo mi afecto, aprecio y gratitud por todo lo que ustedes han trabajado y gracias a ustedes es que hoy iniciamos nuestra gira para construir el Camino de México y, ese camino nos obliga a ser congruentes y consistentes, íntegros y perseverantes”.

En ese sentido, explicó que ha escuchado muchos comentarios respecto a la posición que han adoptado y en reciprocidad a ese compromiso y entusiasmo, les informa lo que se está haciendo para defender la causa.

“Nosotros observamos a lo largo del proceso, los signos, los síntomas de que se está reproduciendo un diseño político que queremos superar. Muchos de los que se estamos aquí presentes, recordábamos lo que pasó en 2006 o más atrás cuando se ganó la elección en el año 2000 o incluso más reciente como fue el desafuero cuando querían sacar a la mala a AMLO en el proceso electoral. Hoy estamos luchando porque no estamos de acuerdo con que se reinstalen las prácticas que combatimos desde hace más de 30 años”.

Por su parte, Carol Altamirano, Enlace en Tlaxcala comentó que hoy es un día histórico para la entidad, pues lo que está claro es que quienes apoyan a Marcelo no serán cómplices con su silencio, ni cómplices con la omisión de esta reproducción cínica de las viejas prácticas del antiguo régimen que tanto lastimaron a la democracia del país.

Por ello, hoy con mucha alegría recibieron a Marcelo, quien viene a Tlaxcala a agradecer el gran apoyo que le dieron durante el proceso interno de Morena.

Por ello es que decidió formalizar ese movimiento civil, pues existen elementos para considerar que el proceso de Morena no fue claro ni transparente.

Finalmente, Ebrard Casaubón informó que seguirá buscando la candidatura a la presidencia de la República, no ser senador ni diputado, Morena, dijo, “tiene que responder y corregir, que no nos hablen de unidad, que eso se usaba en el PRI antiguo, aquí no guardaremos silencio solo por unos cargos”.