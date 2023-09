Ilse, de Flans, y Mayte, de Pandora platicaron del concierto en Puebla de “Inesperado Tour”

Viernes 29 de septiembre, 20:30 horas, Auditorio GNP Seguros

Por Mino D’Blanc

“Pandora & Flans: Inesperado Tour” se presentará en Puebla el viernes 29 de septiembre a las 20:30 horas en el Auditorio GNP Seguros, por lo que Ilse, de Flans y Mayte, de Pandora, ofrecieron una conferencia de medios en donde platicaron los detalles de lo que será dicho concierto en la Angelópolis.

Ilse comentó que están muy contentas de regresar a Puebla. “Puebla para las dos agrupaciones es una plaza muy importante. Para Flans la primera fecha pagada que tuvimos fue aquí en una discoteca. Un reencuentro que tuvimos Mimi y yo, que nada más venimos ella y yo porque Ivonne todavía no estaba convencida, fue en el Teatro del Pueblo y nos fue increíble. Puebla ciertamente es un lugar importantísimo para nosotras”, puntualizó.

En relación a este espectáculo, aseveró que en lugar de llamarse “Inesperado”, debería ser “Afortunado”: “entramos muy rejegas las dos agrupaciones; somos cinco mujeres con carácter, acostumbradas a llevar nuestra vida artística de una manera y aquí había al principio mucho miedo, pero nos abrimos, fluimos y ha sido uno de los magníficos regalos que Dios nos ha dado en esta nueva convivencia. Ha sido un magnífico regalo; creo que se nota en el concierto, lo bien que la pasamos, cómo nos arropamos y cómo nos disfrutamos. Es una belleza. “Inesperado” es algo que le deseo a todas las mujeres, de ser sorprendidas en sus trabajos que aman”.

Por su parte, Mayte mencionó que sí han platicado entre ambas agrupaciones sobre qué le pueden cambiar, qué le pueden poner, qué le pueden dar al espectáculo, pero que la gente les ha pedido verse tal cuales. “Lo que sí hemos aprendido entre nosotras es a explotar el arte y responderle al público. No hemos cambiado el esqueleto de nuestro show. La gente nos ha pedido que no lo cambiemos, porque no todo mundo lo ha visto. Pero sin embargo, ningún show es igual; hay algo que lo hace diferente, el público lo hace diferente. Puebla es de los públicos más exigentes que tenemos en la república mexicana, entonces aquí hay que dar mucho para que salgan contentos y dar mucho, eso lo hace diferente. No queremos cambiarle porque ha tenido tanto éxito y prometo que ningún show es igual”.

Ante ello, Ilse dijo que tienen la agenda muy ocupada. Que esperan regresar después de esta fecha a Puebla, pero será hasta el próximo año, después de la gira que harán en la Unión Americana: “después de nuestro viaje a Estados Unidos veremos la manera de ver si cambiamos un poquito el show”

Para este espectáculo, tanto Mayte, Fernanda e Isabel, que son las tres integrantes de Pandora, así como Ilse y Mimí, de Flans, las canciones que interpretan juntas en el escenario realizan coreografías que fueron creadas para dicho concepto.

Es importante mencionar que en relación a la producción del concierto, cuentan con la más alta tecnología en escenotecnia, por lo que lo hace un espectáculo de primerísima calidad a nivel mundial en todos los sentidos.

El repertorio está basado en los más icónicos éxitos de Pandora y de Flans, que sin duda alguna, son las dos agrupaciones más importantes de la música en español en la historia. No por algo, siguen activas a casi 4 décadas de haberse dado a conocer y sus canciones son transgeneracionales, por lo que este espectáculo es para público de todas las edades.

“Pandora & Flans: Inesperado Tour” tiene una duración de dos horas y media que se pasarán como agua, como aseveró Mayté en la rueda de prensa, a la vez que aseveró que están muy contentas por regresar a Puebla y que van a trabajar para el público, para que la gente esté contenta.

Canciones como “No controles”, “Cómo te va mi amor”, “Bazar”, “Las mil y una noches”, “Como una mariposa”, “Las mil y una noches”, entre muchas otras son las que el público asistente podrá escuchar, corear y vivir en un concierto inolvidable, lleno de sorpresas y en los que Pandora y Flans hasta intercambian canciones o comparten el escenario juntas.

Los boletos están a la venta a partir del miércoles 29 de marzo y se pueden adquirir en taquillas del Auditorio GNP Seguros, del Complejo Cultural Universitario, del Auditorio Metropolitano, Travel Beats, Explanada Malltertainment Puebla, Sanborns Ánimas, Sanborns Angelópolis y a través del sistema www.eticket.mx y tienen un costo de zona Vivir es Increíble: $2,700, Ruedo VIP: $2,300, Primer Nivel: $1,900, Segundo Nivel: $1,005 y Tercer Nivel: $505 (Precios más cargos por servicio).

Se recomienda al público adquirir sus accesos lo más pronto posible, ya que la venta de boletos ha sido muy alta.

“Pandora & Flans: Inesperado Tour” en Puebla es un espectáculo operado por One Production MX.