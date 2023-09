¡Sorpresa en la Semana 1 de la NFL! Pierden los Chiefs de Kansas City ante unos aguerridos Lions de Detroit

VANGUARDIA

El equipo comandado por Patrick Mahomes dejó ir su récord invicto en los inicios de Temporada y no pudieron ante una destacada ofensiva que lideró Jared Goff

La sorpresa en la NFL llegó desde la Semana 1. Con Patrick Mahomes en el campo y un Jared Goff afianzándose en la discusión de los mejores quarterbacks de la Liga, los Lions de Detroit vencieron 21-20 a los Chiefs de Kansas City y callaron a un Estadio Arrowhead acostumbrado a ver triunfar a los suyos desde el inicio de la Temporada

No fue el partido más brillante para el dos MVP de la Temporada regular, Mahomes, pero sí fue una interesante propuesta por parte de los Lions, quienes están pronosticados a hacer una excelente campaña en este año.

Precisamente, comandados por Goff, los felinos fueron quienen iniciaron a mover las cadenas desde el amanecer del encuentro. David Montgomery, corredor que llega desde los Bears de Chicago y Amon-Ra St. Brown fueron los socios más eficaces del exmariscal de los Rams de Los Ángeles.

Precisamente, el mencionado receptor, se encargó de abrir la puerta a la zona de anotación a Detroit. Desde tercera y seis y tras un gran pase a media distancia, el llamado “faraón”, se coló entre la defensiva de los Chiefs para a los dos minutos de finalizar el primer cuarto, hacer el primer TD para los de blanco y azul.

Tocó el turno para el equipo campeón del Super Bowl LVII. Patrick no tenía a su mejor socio a la ofensiva, Travis Kelce, pero intentaría con sus armas en el campo buscar darle la vuelta al marcador ya en contra. Precisamente, y pese a tener a Kadarius Toney, -de pésimo encuentro-, sus corredores Clyde Edwards-Helaire e Isaiah Pacheco, así como a Jerry McKinnon, el que terminó marcando la pauta para los Chiefs, fue el novato Rashee Rice, quien anotó el empate para los suyos, esto con colaboración del pateador, Harrison Butker.

