Premios PRODU 2023 anuncia los finalistas

Los únicos premios de la industria audiovisual que buscan reconocer la excelencia en la producción iberoamericana presentan 104 categorías y tres grandes premios que distinguen formatos, contenidos, programas y talentos.

Disney, Warner Bros. Discovery, Netflix, TelevisaUnivision, NBCUniversal Telemundo, Caracol, Movistar, Paramount y Amazon son algunos de los grupos de medios que más nominaciones recibieron.

La biopic El amor después del amor (Netflix, Mandarina Contenidos) es la producción que aparece en más rubros (12), seguida de Toda la sangre (Lionsgate+, ViX, Fremantle, Spiral), con 9. En las categorías Telenovela y Superserie se destacan Como la vida misma, La reina del sur 3 y Romina poderosa. En el rubro entretenimiento, Escuela imparables, ¿Quién es la máscara?, Falso amor y Survivor, entre otros.

Rafael Amaya, Eugenio Derbez, Lali Espósito, Javier Cámara, Zuria Vega, Carolina Miranda y Ana María Orozco, algunos de los finalistas en rubros artísticos.

México, Argentina y Colombia encabezan el ranking de países con mayor cantidad de aspirantes. Gran presencia de Brasil, España, Chile, EE UU y Perú.

Miami – 7 de septiembre de 2023 – Los Premios PRODU 2023 dieron a conocer los finalistas que participarán de su 7.ª edición, que anualmente distingue a los talentos, programas, producciones y formatos más destacados de la industria audiovisual iberoamericana. La premiación se llevará a cabo en una gala doble a realizarse el 1.º y 2 de noviembre.

El prestigioso jurado de los Premios PRODU, conformado por más de 600 reconocidos ejecutivos, productores, directores, distribuidores, creativos, programadores, asesores, representantes y talentos seleccionó a los finalistas en 104 categorías y tres grandes premios.

México, Argentina y Colombia encabezan el ranking de países con mayor cantidad de aspirantes, seguidos de Brasil, España, Chile, EE UU y Perú para completar el top 10 geográfico.

En una tendencia que se observa en los Premios PRODU, además de la TV abierta y paga las plataformas digitales continúan consolidándose como un jugador de peso. Sobre un total de 280 contenidos finalistas, 117 fueron estrenados enstreaming.

En ese contexto, Disney+, Star+, HBO Max, Discovery, Netflix, ViX, Televisa, Univisión, NBCUniversal Telemundo, Azteca, Antena 3, Record TV, Caracol, A&E, History Channel, Movistar, Mega, América Perú, RCN,Paramount+, Telefe, Globo TV y Prime Video son algunos de los canales y plataformas que más nominaciones recibieron.

Las producciones con más presencia en los Premios PRODU 2023 son: El amor después del amor (Netflix, Mandarina Contenidos) con 12 nominaciones, Toda la sangre(Lionsgate+, ViX, Fremantle México) con 9, El grito de las mariposas (Star+, Disney+, Pampa Films), Entrelazados 2(Disney+, Pampa Films), Romina poderosa (Caracol Televisión) y Vgly (HBO Max, Exile) con 8 cada uno; División Palermo (Netflix, K&S Films) y El hijo zurdo (Movistar Plus+) con 7 y El secreto de la familia Greco (Netflix, Telemundo Streaming Studios, Underground Producciones) y Leandro Díaz (Canal RCN, Estudios RCN) con 6.

Con 5 rubros aparecen El encargado (Star+, Star Original Productions, The Walt Disney Company Latin America, PEGSA), El reino 2 (Netflix, K&S Films), Mila na multiverso(Disney+, The Walt Disney Company Latin America, Boutique), O rei da TV (Star+, Star Original Productions, The Walt Disney Company Brasil, Gullane), Reyes: La persecución (Record TV), Ventino (Caracol Televisión), Viaje al centro de la Tierra (Disney+, Disney+ Original Productions, TIS Productions) y Escuela imparables 2 (Canal E!, NBC Universal, We Love Entertainment).

En lo que respecta a talentos, 165 artistas componen el grupo de finalistas. Entre ellos se destacan los mexicanos Aaron Díaz(Toda la sangre), Ricardo Abarca (El repatriado), Kate del Castillo (La reina del sur 3), Eugenio Derbez (Last One Laughing Mexico 5), Fernando Colunga (El secreto de la familia Greco), Carolina Miranda (Perfil falso), Carmen Aub(Con Carmen 2), Zuria Vega (Las Pelotaris 1926), Christian Vázquez (De brutas, nada 3), Pedro Fernández (Mariachis), Sebastián Zurita (Cómo sobrevivir soltero 3), Luis Ernesto Franco (Máscara contra caballero), Alex Lago (Vgly), Rafael Amaya (El señor de los cielos 8), Danielle Dithurbide(Despierta).

Otros finalistas en rubros artísticos son: Ana Brenda Contreras(Toda la sangre), Paola Turbay (Ana de nadie), María Fernanda Mora (Shows TUDN), Valeria Marín (Shows TUDN), Andrea Serna (Desafío, The Box), Ana Lucía Domínguez (Pálpito 2), Carolina Cuervo Navia (Cochina envidia), David Palacio (Romina poderosa), Carolina Gómez(Ventino), Miren Ibarguren (Supernormal 2), María León (El hijo zurdo), Javier Cámara (Rapa), Óscar Jaenada (Horario estelar), Maxi Iglesias (Volver a caer), Iván Sánchez (Bosé), Lali Espósito (El fin del amor), Guillermo Francella (El encargado), Carolina “Pampita” Ardohain (El hotel de los famosos 2), Santiago del Moro (Gran Hermano 2022), Diego Peretti (El reino 2), Darío Barassi (C.H.U.E.C.O.), Michel Brown (Desafío sobre fuego Latinoamérica 5, Pálpito 2) y la revelación infantil Gaspar Offenhenden (El amor después del amor). Ibai Llanos y Sergio “Kun” Agüero son dos de los influencers nominados.

Sobre la entrega de los Premios PRODU 2023

Más de 500 talentos de cerca de 150 compañías de primera línea de la industria audiovisual en español formarán parte de este gran evento, único en su búsqueda por reconocer la excelencia en la producción latina.

Los ganadores se darán a conocer en una gran transmisión vía streaming el 1.º y 2 de noviembre, la cual contará con invitados especiales, entrevistas a los finalistas y ganadores, homenajes y reconocimientos a figuras y personalidades estelares de la industria. Jimena Gállego, Alan Tacher y Andrea Serna son los hosts confirmados para la conducción, a los que se irán sumando otros talentos.

Por tercer año consecutivo, en los Premios PRODU se entregarán el Gran Premio de Ficción y el Gran Premio de Entretenimiento, dos galardones especiales que se complementan con el Gran Premio al Fenómeno de Audienciaal contenido de streaming con mayor engagement en Social Media, que será entregado por Kantar IBOPE Media.

En el Gran Premio de Ficción concursan todos los contenidos de las categorías de ficción (series, miniseries, infantil juvenil, superseries, unitarios y telenovelas que hayan quedado finalistas), en tanto que en el Gran Premio de Entretenimientoparticipan todos los programas de las categorías de contenido de Entretenimiento (Mejor Adaptación de Programa de Concurso / Formato Internacional, Mejor Adaptación Programa de Realidad / Formato Internacional, Mejor Programa de Concurso Latino, Mejor Reality Latino o Realidad y Programas de Variedades y Talk-Shows).

Sobre Premios PRODU

Los Premios PRODU son los únicos premios de la industria otorgados por más de 600 jurados profesionales de la televisión, que buscan reconocer la excelencia en la producción iberoamericana y que este año celebran su séptima edición. PRODU brinda la plataforma digital para una evaluación objetiva y sana entre colegas y la experiencia, objetividad y criterio de los jurados garantiza el prestigio y éxito de los premios. https://premiosprodu.com/

Sobre PRODU

A lo largo de casi cuatro décadas, PRODU ha sido el proveedor líder de contenido para los profesionales de la televisión, la publicidad y la tecnología en Latinoamérica, España y el mercado hispano de los EE UU.

PRODU Diario es el boletín de noticias más prestigioso y consultado para las industrias de televisión, publicidad y tecnología. Adicionalmente, PRODU ofrece tres boletines gratuitos con los que se informan más de 30.000 profesionales y ejecutivos todos los días. Además, genera publicaciones comerciales periódicas y extraordinarias, así como directorios en línea (Guía OTT y VOD y Who’s Who Online).

Su sitio web estrena los programas que muestran las perspectivas de los ejecutivos más importantes de la industria y las nuevas generaciones de creadores, con #PRODUprimetime y Maye y Ríchard con los nuevos talentos. RADIO PRODU es un espacio en el que se comenta el acontecer de la industria castellanohablante y los contenidos que se producen en América Latina.

PRODU es líder en la cobertura de los eventos como Content Americas, Andina Link, MIPTV, Content LAS, Conecta Fiction & Entertainment, Jornadas, Iberseries, Hispanic TV Summit, MIPCOM y MIP Cancun, desde donde reporta con su nuevo servicio informativo: PRODU market.

En la última década PRODU se consolidó como un referente único en la industria con sus prestigiosos galardones: Premios PRODU, que reconocen la excelencia en la producción latina y la impulsan en todo el mundo; Premios PRODU TECNOLOGÍA, un homenaje a la industria que ofrece las mejores herramientas a la producción audiovisual, y los Premios FIAP, que reconocen la excelencia en ideas que transforman, inspiran, elevan y apasionan audiencias.

En redes sociales, PRODU totaliza más de 4,3 millones de impresiones globales por mes con sus cuentas en FB, IG, TW y Linkedin, a las que se suman más de 130.000 usuarios por mes en su web site y más de 210.000 páginas vistas por mes, con contenido exclusivo y de producción original.