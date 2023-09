AMLO no busca ‘líos’ con Perú; evitará pasar por su espacio aéreo en gira por Sudamérica: “No queremos una majadería”

INFOBAE

López Obrador brindó detalles sobre su itinerario en su viaje por Chile y Colombia, previsto para este fin de semana

El presidente Andrés Manuel López Obrador brindó detalles de cómo será su itinerario durante su gira por Sudamérica, en la cual visitará Colombia y Chile, y cuyo plan de vuelo se extenderá por cerca de una hora, debido a que durante dicho plan se tiene previsto evitar el espacio aéreo de Perú.

Durante su mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador indicó que buscará cuidar la investidura presidencial y así evitarse líos con Perú, país que lo declaró como persona non grata en mayo pasado, luego de que desconoció la sucesión legítima de Dina Boluarte como presidenta.

“Como no queremos que nos hagan una majadería porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, dijo el presidente.

El mandatario federal dijo que con esta decisión sobre su plan de vuelo, su viaje se ampliará por cerca de una hora, pero justificó que es mejor tomar esta medida para no meterse en “líos”.

Señaló que de esta forma se evitará una confrontación y que su investidura y el país se verán envueltos en un escándalo.

Sobre los detalles de su vuelo por Sudamérica, el político tabasqueño adelantó que partirá el próximo viernes 8 de septiembre rumbo a Chile, país que preside actualmente, Gabriel Boric Font.

Se trata de un viaje de al menos tres días o cuatro. Incluso, expresó que no sabrá cuál será la fecha exacta de su regreso para poder ofrecer su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Nos veríamos el martes, si no hasta el miércoles. Pero sí salimos el viernes después de la conferencia”, expresó esta mañana.

Además, dio a conocer que su comitiva en la que se incluirá la secretaria de relaciones exteriores, así como el titular de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, quienes se trasladarán en un avión de la Fuerza Aérea.

¿Qué significa que AMLO haya sido declarado persona non grata?

De acuerdo con la Convención de Viena, el término de persona non grata significa “no bienvenido” en torno a las relaciones diplomáticas.

Y es que la relación entre Perú y México continúa quebrantando, luego de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la nación peruana, declaró al presidente Andrés Manuel López Obrador “persona non grata” el jueves 25 de mayo del presente año.

Según un texto de la Convención estipulado desde 1961, si el gobierno da ese distintivo, no tendrá porqué dar explicaciones sobre su uso.

La decisión de ser declarado non grato, luego de que declaró que desconoce la sucesión legítima constitucional de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, según declaró el congreso de esa nación.

El titular del Ejecutivo ha expresado en varias ocasiones su descontento con el gobierno peruano, que dirige la presidenta Dina Boluarte. “Ah es como la declaración de non grato. No me preocupa”, dijo durante una conferencia mañanera, en mayo de este año.