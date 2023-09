Noroña y equipo de Marcelo Ebrard acusan inconsistencias en conteo de urnas de Morena

María Huerta

Ante la eminente derrota de ser el abanderado de la 4T a la presidencia de la República, el aspirante del PT Gerardo Fernández Noroña acusó ineficacia del proceso y que, por eso, se desacredita la elección interna.

Sin embargo, anunció que se atiene al resultado, porque las inconsistencias no alteran el proceso.

“Yo me atengo al resultado final. Es evidente que su ineficacia (del proceso interno) no ha contribuido.

“Las irregularidades acreditan errores mayúsculos. No sabemos el resultado, yo espero ganarlo. Competí para ganar y espero ganarlo”, expresó Fernández Noroña.

Mientras, el equipo de Marcelo Ebrard informó sobre algunas inconsistencias en las encuestas; como urnas sin actas, urnas incompletas y el levantamiento de encuestas con la presencia sólo del representante del aspirante que propuso la encuestadora.

Encuesta de Morena: ‘Aunque yo gane, que se reponga el proceso’, exige Ebrard

El Financiero

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, exigió este miércoles repetir la encuesta del partido, esto ante las incidencias detectadas por su equipo.

“Si no se repone el procedimiento, si no se hace bien la encuesta, no estamos cumpliendo los objetivos que hemos planteado, así me favorezcan”, dijo en conferencia de prensa.

El canciller afirmó que según el conteo hecho por su equipo de trabajo, él va “muy bien” respecto a las preferencias para ser la ‘corcholata’ del partido rumbo a 2024.

“Las incidencias que hemos visto durante toda la tarde, noche y madrugada de este miércoles nos obligan a decir esto o callar. Tomamos esta decisión, hay que hablar porque esto no está bien”, agregó.

El mensaje de Ebrard fue recibido con la porra “¡No estás solo! ¡No estás solo!”.