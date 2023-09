Sedena toma control del Tren Maya; ‘son obras que tenemos que cuidarlas’: López Obrador

EXCELSIOR

En una breve conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció la entrega del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa NAcional (Sedena), pues aseguró “son obras que se tienen que cuidar a futuro y qué mejor que el ejército para realizar dicha tarea”.

El mandatario refirió que ya firmó un decreto al respecto, donde formalizó dicha transferencia de poder, el cual perteneció desde un inicio al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), encabezado por el tabasqueño Javier May Rodríguez, titular de la dependencia.

Hemos logrado avanzar mucho, estamos a poco tiempo de inaugurar el Tren, ya en diciembre se va a inaugurar y ya queremos llevar a cabo la transición para que la empresa de la Secretaría de la Defensa vaya retomando todos los proyectos”, explicó el jefe del Ejecutivo.

Cabe señalar que la entrega de la empresa Tren Maya a la Sedena, se da en el marco de las primeras pruebas con pasajeros del ferrocarril, donde López Obrador pudo constatar los trabajos hechos bajo la dirección de Fonatur.

De acuerdo al presidente, los activos que se estarán trasladando a los elementos castrenses comprende la construcción de los mil 554 kilómetros de vías, las estaciones, cocheras y talleres que componen el inmobiliario de la magna obra.

¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa?, porque esta obra como otras se están financiando en inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública-privada, no, es presupuesto público, dinero del pueblo y que se está invirtiendo, son obras de la nación, obras del pueblo, queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales, corruptos, que lo que se hizo con dinero de los mexicanos se trasladó a particulares”, detalló el político mexicano.

En este contexto, López Obrador también recalcó el crecimiento del sur del país, mismo que acusó que durante el periodo neoliberal no existía y si lo hubo, refirió fue “un incremento disparejo”.

Por último el presidente reiteró que al igual que May Rodríguez, que el Tren Maya será inaugurado conforme a lo previsto, en diciembre de 2023.