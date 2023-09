Los Dodgers rompen el silencio y toman medidas con Julio Urías tras caso de violencia doméstica

MILENIO

Julio Urías no viajará con Los Ángeles Dodgers para la serie de tres juegos que tendrán ante Miami Marlins en el Marlins Park en Florida, debido a que el equipo ya investiga el incidente de violencia doméstica en el que el mexicano fue arrestado la noche del domingo.

El pelotero mexicano y abridor de los angelinos fue detenido este 3 de septiembre alrededor de las 11 de la noche y liberado la mañana de este lunes tras pagar una fianza de 5 mil dólares, de acuerdo con un reporte de Jeff Passan.

Al respecto, el equipo angelino señaló que están al tanto del problema y que están investigando todo lo que sucedió, pero que en consecuencia, Julio no podrá sumarse a sus compañeros para jugar entre el 5 y el 7 de septiembre en Miami ante los Marlins.

“Tenemos conocimiento de un incidente que involucra a Julio Urías. Mientras intentamos conocer todos los hechos, él no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios por el momento”, informó el equipo de Grandes Ligas a través de sus redes sociales.

La duda también será qué tanto tomará esta separación del roster, ya que los Dodgers juegan ante Washington Nationals entre el viernes 8 y el domingo 10 de este mes, en tanto vuelven al Dodgers Stadium para sostener tres compromisos ante San Diego Padres.

Recordemos que no es la primera vez que el lanzador mexicano está involucrado en una problemática de tal calibre, ya que también fue detenido en mayo de 2019 por un alternado con quien aparentemente era su novia. Dicho suceso se dio en el estacionamiento de un centro comercial en Beverly Hills y que salió al día siguiente tras pagar una fianza con valor de 20 mil dólares, aunque la oficina de las Grandes Ligas lo castigó con 20 juegos de suspensión sin derecho a sueldo en agosto de ese mismo año.

