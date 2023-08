‘Estoy aquí por mérito personal, no estoy aquí por nadie’: Xóchitl Gálvez a AMLO

FORBES MÉXICO

Xóchitl Gálvez se reunió esta mañana con los diputados del PRD, quienes la recibieron con gritos de “presidenta, presidenta”.

Tras señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que empresarios “pusieron” a Xóchitl Gálvez en la candidatura presidencial del PAN, PRI y PRD, la senadora se defendió al responder “estoy aquí por mérito personal, no estoy aquí por nadie”.

Entre gritos de “presidenta, presidenta”, los diputados del PRD recibieron a Xóchitl Gálvez en su plenaria, quien enfatizó que estar arriba en las encuestas se debe al trabajo que ha realizado en las últimas semanas en sus recorridos por el país y en los foros que realizó el Frente Amplio por México.

“(Junté) casi un millón de firmas. No fue en nombre de la casualidad. Por eso no acepto que me quieran quitar mérito. Empecé de cero. Recorrí el país en ocho semanas. Me paré un chinga que no pueden imaginar. Dormía cuatro horas. Estoy aquí, y se lo digo al presidente, por mérito personal, no estoy aquí por nadie”, sostuvo.

Además, aprovechó para decirles a los aspirantes a la candidatura del Gobierno de la Ciudad de México que pongan por encima de sus interés personales los del país, para evitar enfrentamientos al interior del PAN, PRI y PRD.

“Les quiero pedir a los posibles candidatos para la Ciudad de México, (que) pongamos por encima de nuestros interés personales, el amor por esta Ciudad, que vaya quien tenga que ir y garantice ganar esta Ciudad. Espacios va haber para todos”, mencionó.

Recordó que tras el proceso para la presidencia de la República, el siguiente es la elección del candidato al Gobierno de la capital del país.