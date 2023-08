Taylor Díaz platica sobre su sencillo “Sin miedo”

Forma parte de “Neutro”, su nuevo disco

Por Mino D’Blanc

Taylor Díaz está promocionando el sencillo “Sin miedo”, su más reciente promocional de “Neutro”, su nuevo disco.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music México y de Fonovisa Récords.

MD’B: Te llamas Edmundo Federico Taylor Díaz. ¿Por qué decidiste usar tus dos apellidos como nombre artístico?

TD: Queda naturalmente como para algo nacional e internacional. Termina juntando la parte como anglo y la parte latina y Veracruz, mi estado natal, tiene muchos migrantes y mucha cosa de esa.

MD’B: Lo primero que hiciste fue “Romeo”. ¿Qué tiene que ver con “Romeo y Julieta”, la obra clásica de William Shakespare?

TD: ¡Wow! (ríe) ¡Qué interesante! Fíjate que para mí siempre ha sido la parte romántica en las canciones porque cuando era pequeño crecí escuchando mucha música romántica con mi abuelo, con quien estaba más cerca. Yo vivía en Poza Rica, Veracruz, mi ciudad natal y a los 12 años me fui a estudiar a Xalapa y ahí fue donde comencé a conocer el reggaetón, empecé a conocer el género urbano, empecé a ver que había como un movimiento urbano como muy influenciado que venía muy del puerto de Veracruz y que estaba muy fuerte en Xalapa. Después lo entendí por la cercanía que tiene la ciudad con el puerto, que son 45 minutos o una hora, como que tenían mucho esta influencia; ya estaban como emigrando de la salsa al reggaetón, que era lo que más sonaba en todos lados.

MD’B: Tú venías de escuchar a Agustín Lara, a Toña La Negra, las marimbas de Veracruz, el son jarocho, al cubano Compay Segundo, entre otros. ¿Qué efecto psicológico y contra psicológico te causó el conocer y disfrutar esa música y de repente, toparte con el reggaetón y con el género urbano?

TD: Exactamente. Creo que lo primero que me atrapó del reggaetón que conocí justo en mi adolescencia, era que el ritmo era bueno, las letras no tan buenas, pero había ciertos cantantes, ciertos dúos que hacían reggaetón romántico.

MD’B: Al decir “letras no tan buenas”, ¿a qué te refieres?

TD: Al perreo, al callejeo, como mucho más a esa parte.

MD’B: ¿De los románticos?

TD: Ken-Y, había un tipo que se llamaba Crucito. Había ciertos como cantantes que tenían canciones que eran muy similares a la salsa en la letra, pero con el ritmo del reggaetón. Entonces ahí fue que yo comencé a encontrar que me gustaba porque Ken-Y fue el cantante del que tomé yo más referencia para hacer mi reggaetón. Cantaba muy bien, era melódico y cantaba letras muy buenas, que te conectaban mucho, entonces como que empecé a tomar esa línea y en Xalapa fue justo lo que empecé grabando, aunque al principio lo que pasaba es que era completamente urbano, entonces me decían “oye, ¿qué onda? ¿te hago beats de hip hop o te hago beats de reggaetón pesado?”. Entonces no me encontraba mucho en eso y ahí fue donde pude como meter mi parte romántica en reggaetón romántico y fue donde empecé a trabajar esa línea muy naturalmente.

MD’B: ¿Qué rescatas del reggaetón, sea malo o sea bueno?

TD: Los tambores, los timbales, lo que te causa como estos ritmos afros. Lo mismo que estuvieron haciendo durante un rato los cubanos. A mí me gusta del reggaetón es que une la parte de República Dominicana, Puerto Rico y de alguna manera nos termina conectando a todos los latinos, que nos entraron primero con la salsa y nos gustaba mucho más ese meneo sabroso, que las canciones que tuvieran estos ritmos buenos. Eso es lo que más me gusta, que ayuda a que tú llegas y pones en Miami un reggaetón y se va a juntar un mexicano con un colombiano, se va a juntar alguien de Cuba con alguien de Puerto Rico, y así.

MD’B: ¿Cuál ha sido tu mayor influencia en ese sentido a nivel musical?

TD: Creo que lo que se hace en Puerto Rico, sobretodo por la salsa, ha sido de ahí. De Cuba y de México ha sido mucho de boleros como de Agustín Lara, Armando Manzanero, toda esa bola de éxitos de Luis Miguel.

MD’B: De todos los artistas, ¿cuál ha sido el que más te ha influido?

TD: Jerry Rivera, un salsero. Me tocó mucho escuchar a Celia Cruz y Afrocuban All Stars. Celia Cruz y Compay Segundo fue de los que más me marcaron por mi abuelo.

MD’B: Regresando a lo de “Romeo”. ¿Por qué ese nombre y por qué no agarrar otro personaje histórico dentro de la literatura?

TD: Porque como que conectó con toda mi parte pasional juvenil. Tenía 21 años cuando escribí Romeo.

MD’B: ¿Te consideras un Romeo?

TD: Ya no, porque siempre Romeo es mucha poesía, pero a veces la poesía mal utilizada llega a ser una mentira para las mujeres. Entonces llega a ser demasiado una fantasía y cuando ya no te sientes interesado destruyes esa fantasía, generaste un castillo de arena y lo destruyes y se generan cosas muy malas.

MD’B: Tu música ahora es mucho más real que metafórica, entonces.

TD: Exacto. Ahora voy mucho más como a “vamos a disfrutar la vida”, “vamos a gozar la vida”, “vamos a divertirnos”, no sabemos lo que va a pasar pero vamos a vivirlo bien, vamos a reírnos si alguien nos deja de contestar, porque no pasa nada. Y si tú también le dejaste de contestar a alguien en algún momento, baila con eso porque no pasa nada. Es un poco de relajarnos más en ese aspecto.

MD’B: ¿De qué temas nunca escribirías o compondrías?

TD: ¡Wow! En particular y creo que ya quedó claro, que no me atrevería hacer canciones sucias de reggaetón. Nada de narcocorridos o que lleve malos sentimientos. Todo que evoque buenos sentimientos o amor a la vida.

MD’B: ¿Qué es lo que nunca cambiarías de tu música y por qué? ¿Con qué te eternizas?

TD: Me eternizo con pensar que las canciones que puedo sacar las puedan escuchar mis sobrinas, siempre va a ser eso. Que pueda escucharlas mi abuela o que puedan escucharlas mis sobrinas, creo que es como mi rango de saber que las canciones son buenas, que van a quedar más allá de mí.

MD’B: En sonido, ¿qué es lo que nunca cambiarías?

TD: El sonido que te haga bailar, lo que yo haga que siempre te mueva, que siempre te motive a continuar.

MD’B: Le compusiste a Danna Paola la canción “Sodio”. ¿Cómo llegó ese tema? No cualquiera escribe nombres de canciones como “Sodio”; ya solo te faltaba ponerle “NA”, porque es el símbolo químico del sodio.

TD: (ríe) Ya sé, es una locura. Fíjate que es muy chistoso porque yo venía justo de trabajar canciones como “Azúcar” que es precisamente como toda la esencia de Celia Cruz; tomé esa influencia para hacerla. Venía trabajando canciones muy de la esencia mexicana como “Café”, “Sodio”, “Azúcar”; hice una canción en español de la que después sacamos una versión en maya que se llama “Maíz”.

MD’B: ¿Hablas maya?

TD: No hablo maya, solo que quería que esa canción conectara. Que fuera más allá de lo que normalmente llegaba y que llegara una lengua mexicana y como que traspasara eso. Cuando yo estaba trabajando todas esas canciones y ya estaba afuera “Azúcar” y ya le estaba yendo muy bien, así como a “Café”, en el 2019 fui con una disquera y me junto a componer, a ser coautor con Danna Paola y ahí es donde yo ya traía todo este concepto y ella es la que eligió el nombre de la canción “Sodio”. Entonces creo que fue un poco de eso, de lo que yo estaba trabajando en ese momento, pero eso fue el nombre que ella eligió en realidad.

MD’B: ¿Con qué compones?

TD: Me gusta mucho siempre hacerlo a través de melodías vocales y ya cuando las tengo y saco como la letra y todo eso, le meto guitarra, que es lo que toco.

MD’B: Estás promocionando “Neutro”, tu nuevo disco.

TD: Le puse “Neutro” porque en ese momento estaba leyendo un libro que decía que el amor no es positivo, que cuando eres amoroso con alguien no estás siendo positivo, solamente estás siendo como naturalmente serías si no tuvieras juicios.

MD’B: ¿Estás de acuerdo con eso o que le debates al autor?

TD: En ese momento me pareció muy bien. Como que dije “ok, cuando eres amoroso es cuando te quieres abrir a algo como superior”; pero ese superior siento que es como esa porción de Dios que habita en ti y que es lo que naturalmente perteneces. Entonces “Neutro” es como natural, es como el amor; el amor es neutro entonces para mí neutro significa amor.

MD’B: ¿Sobre cuántas canciones hiciste este disco?

TD: Para “Neutro” fueron 12.

MD’B: ¿Cuál es la canción con la que más te identificas y por qué?

TD: Es una canción que se llama “Atenas” y para mí es como el límite de donde puedo llegar a hacer un reggaetón sensual, pero teniendo una letra increíble y en letra y ritmos vocales como jamaiquinos.

MD’B: Tomando en cuenta que tu canción se llama “Atenas” y así se llama la ciudad capital de Grecia, ¿no usas algo de influencias musicales griegas?

TD: Esta era más como qué tan alto puedes llegar en una relación.

MD’B: ¿Y por qué “Atenas”?

TD: Porque para mí como que ha sido lo más alto que ha podido llegar socialmente le humano. Para mí es lo más sensual y lo más hermoso que puedes vivir con una mujer.

MD’B: ¿Cuál es la canción que no volverías a componer de ese disco y por qué?

TD: Creo que sería “Maíz”, porque es una canción que la saqué antes de tiempo. Era una canción para un momento más delante de mi carrera. No la metería ahí, pero lo haría en otro momento.

MD’B: ¿Lo piensas hacer con una neo versión de dicha canción?

TD: No, yo creo que así como está se queda bien y creo que está chido. En su momento quería meter algo diferente, pero iba en un disco más adelante, pero no tanto ahí.

MD’B: ¿Qué tanto cambia el sonido, la estructura, la forma de pensar, la vida y demás de Taylor Díaz de “Neutro” a “Ghosting”?

TD: Lo de “Ghosting” para mí tiene que ver más cómo también podemos entrar con la juventud, como con los más chavitos, con la gente que está entrando y que su mundo ahora es TikTok y las redes sociales, y por ahí surge como esta definición cuando alguien se desaparece y que dices “oye, me dejaste en visto y ya no me contestaste”. De repente hacer algo como “Ghosting”, como que ponerle un nombre a eso es como lindo aprovechar como esta cosa que Pop Funk que es como un poco más divertida para usarla.

MD’B: En el video de “Ghosting” das vida a varios personajes. Si no fueras cantante, ¿cuál de esos personajes te gustaría ser y por qué?

TD: (piensa) El jardinero… el del café… yo trabajé en una cafetería; bombero… mesero… Creo que el de jardinero, nunca he sido jardinero y estaría bueno. El de bombero no he sido, pero ese sí siento que no, que no es para juzgar; en el de jardinero te puedes aventar a hacer un arbustito chido y ya.

MD’B: ¿Influyó en ti la pandemia para componer esta canción? ¿Sí pensaste en la gente que se fue, que no regresó nunca? Mucha gente nos quedamos con mensajes no leídos de otras personas o nos quedamos esperando una llamada, una cita de otra persona. ¿Jugaste un poco con la psicología con esta canción?

TD: Eso me parece como muy interesante como para empezar y al menos para un momento comunicarlo, porque he jugado con psicología con otras canciones. Después de “Ghosting” sale una canción que se llama “Sin miedo”, que es mi nuevo sencillo. Esa parte de la psicología está aplicada en “Sin miedo”, porque habla mucho de cómo enfrentarse a las cosas y sabiendo que la vida es una experiencia, que todos los errores son aprendizajes y que entre más creces más miedo te da regarla, entonces tienes miedo de lastimar a las personas, tienes miedo de regarla, tienes miedo de quedar lastimado tú, etcétera, en todo lo que hagas. Esta canción comienza: (canta) “Empiézalo otra vez / vuelve a nacer / vuelve a sentir la brisa / el viento en cada amanecer / enloquecer comiéndote una pizza / viendo el campo florecer / sin olvidar que si por algo falla / no hay falla, calma/ empieza otra vez”, como que ahí es donde yo meto la psicología, porque estando vivos, cuánta gente tiene miedo de volver a empezar, estando vivos. El miedo a enfrentarse es una locura, es real.

MD’B: Está canción la hiciste en coautoría.

TD: Con dos amigos en algunas palabras nadamás, porque esa sí es completamente de algo que me surgió escribir a mí.

MD’B: ¿Fue una experiencia personal tuya?

TD: Sí, totalmente. De hecho es como esa canción que yo mismo necesitaba escuchar para cuando estuviera bloqueado o lo que sea. Es como tenerla en el subconsciente.

MD’B: ¿Nos puedes compartir esa experiencia?

TD: Fue como que toda la pausa pandémica en la que naturalmente yo venía abriendo mis primeros festivales después de hacer 100 shows en antros; como que haces ese trabajo duro de darte el queso así de que todos los fines de semana cantar en tres o cuatro lugares porque “Romeo” se fue a viral nacional, así como en España y en un buen de lugares. Eso me generó muchos shows en México y revoloteó todo mi cerebro de estar en séptimo semestre y ser un estudiante de la Universidad Veracruzana y yendo a cantar en secundarias y preparatorias durante toda la carrera, y de repente creí que ya no iba a pasar nada con mi carrera porque no habían jalado mis rolas, “Romeo” se va al cielo y entonces comienzo a vivir como toda esta cosa de fama y tanto.

MD’B: ¿Perdiste el piso en algún momento?

TD: En algún momento y sin darme cuenta, creo que justo antes de que empezara la pandemia, como a finales de 2019 cuando ya me invitaban a los lugares más top para ir a cantar, a antros y teniendo a la gente ahí todo el tiempo como pidiéndote cosas, como que en modo de defensa dices “yo no me quiero rodear de personas” y de repente no sabes cómo es todo el caballo y eso no lo puedes identificar hasta que lo vives. Gracias a Dios yo viví como la pandemia que en ese momento según yo estaba malísimo, porque decía “no manches, ya viene mi primer festival” que era el “Cumbre Tajín” que es el más grande de Veracruz y yo era el estelar, en mi tierra. Ese día en la mañana se canceló el show; imagínate el trauma, porque yo iba a todos los antros y decía para mí “es un desvelo más, pero ya viene, ya viene, ya viene” y el día que venía se canceló el show. Yo cantaba ese domingo en la noche, y yo a todos los artistas que te puedes imaginar los fui a ver ahí. Fue una locura eso; ese fue el punto antes de que yo pudiera escribir “Sin miedo”, fue como que todo ese trauma de que “no manches, si ya estaba ahí, lo tenía, era mía” y de repente “no”, dije “¿ahora cómo empiezo otra vez”.

MD’B: Platícanos del video de “Sin miedo”.

TD: Se grabó como con 7 señoras de la tercera edad. Tenía miedo de que no jalara, pero quedó chido. La idea era que estuviéramos como que jugando Bingo y que ellas estuvieran como en una ruleta y yo les estoy cantando la canción. Puse lo de los juegos para que fuera como divertido; al final todos vamos a envejecer y siempre la cuestión de continuar es una decisión. Continuar con entusiasmo o continuar haciendo lo que quieres o todas estas cosas.

MD’B: ¿Cuál es el juego que más te gusta?

TD: El fútbol soccer. De mesa no soy muy fan, no tengo favorito.

MD’B: Estamos a punto de entrar al último cuatrimestre de este año. ¿Qué planes tienes?

TD: Lo voy a cerrar de la manera más increíble que es el hecho de poder sentir la satisfacción de que he estado trabajando muy duro y que he estado enfrentando precisamente esas cosas que no quería enfrentar, pero que ya las he ido enfrentando una por una y que ahora gracias a Dios todo está tomando una forma muy padre y disfrutar mucho con mi familia cada que pueda, estar más en contacto con ellos. El jueves 7 de septiembre lanzó otro sencillo que se llama “Cuando éramos amigos”. Fue en coautoría con otro amigo que se llama Pepe, quien es de Orizaba y es productor de Los Tres Kamikazes; así se llaman, es un gremio de tres productores.

MD’B: Habiendo la heterogeneidad de cantantes, grupos musicales y fusión de géneros, ¿por qué la gente te tiene que escuchar?

TD: Para conectar con la esencia de la costa mexicana que nos remonta a toda la influencia del romance de Cuba, de lo que tuvimos de boleros en México, pero llevado a música actual, llevado al pop, a urbano y a géneros actuales.