Mujeres se suman al proyecto de Marcelo Ebrard 

Jorge Barrientos

La presidenta de Mujeres Empoderadas con Causa, Norma Estela Pimentel Méndez, reveló que más de mil mujeres de diferentes sectores sociales de Puebla se sumaron y respaldaron las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard Casaubón, tras haber sido excluidas por Claudia Sheinbaum Pardo.

En este sentido, lamentó que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) no mostrara apertura ni sororidad con las mujeres que la buscaron, para trabajar a favor de la cuarta transformación y, por ello, decidieron respaldar al ex canciller.

Anuncian cierre de actividades políticas de Marcelo con proyección del film a “El Camino de México”

El coordinador político de Marcelo Ebrard Casaubón en Puebla, Juan Carlos Natale López, dijo que será el próximo 27 de agosto el cierre de campaña en la entidad, con el estreno de la película “El Camino de México”, que evidencia la experiencia del morenista para gobernar.

Invitó a los poblanos a reunirse en la Plaza de la Victoria en la zona de Los Fuertes, a las 11:00 de la mañana, para ser parte del estreno y el mensaje del morenista a todo el país.

Aseguró que el ex canciller podría perder la candidatura en proceso interno de Morena si se hace “fraude, trampa o chanchuyo”, ya que las encuestas más recientes arrojan que su posicionamiento va a la alza.